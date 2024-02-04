尚未收到台糖申請 中市府將邀食藥署共同複驗安心豚肉片
台糖「安心豚梅花肉片」被台中市衛生局食安處檢出含0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」，由於初步溯源未發現異狀，台糖將申請複驗。衛生局今表示尚未收到申請複驗公文，若正式接獲將邀食藥署指導、共同複驗，4個工作天內出具檢驗結果報告。由於年關將屆，若台糖明天提出申請，預計複驗結果將於農曆春節後揭曉。
記者顏幸如／台中報導
擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙重認證的台糖安心豚梅花冷凍肉片，被台中市食安處在年前抽檢驗出含瘦肉精「西布特羅」，台糖雖將產品全面下架，並回收165包，但至今未找到瘦肉精根源，台糖公司已表示將申請複驗。
台中市食品藥物安全處今（4）日表示，該處2022年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，同時是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，均依照《檢驗機構實驗室品質基本規範》規定執行檢驗、校正、品管及出具報告。
此次梅花豬肉片的瘦肉精檢驗，依據衛福部「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素檢驗，並多次複驗確認，均依程序進行重新取樣均質、檢驗分析，所得結果仍檢出西布特羅0.002 ppm （乙型受體素肌肉定量極限 0.001 ppm，標準為不得檢出），具有公信力及證據能力。
食安處表示，為進一步釐清案情，全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依《食安法》規定，仍可提出複驗申請。