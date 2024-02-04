GODIVA巧克力聖代專門店開幕！第二件半價 哈根達斯情人節玫瑰花
比利時皇室巧克力GODIVA，在新光三越A8台北信義新天地打造GODIVA CORNER專門店，全台獨家開賣「巧克力聖代」及「巧克力阿法奇朵」，開幕期間可芙、蛋糕、霜淇淋「第二件半價」！哈根達斯Häagen-Dazs迎接情人節，則推出「掌心玫瑰」花朵造型冰淇淋「1+1優惠」，又美又好吃，而且7-ELEVEN與全家便利商店也買得到。
記者蕭涵云/綜合報導
新光三越A8台北信義新天地B1享玩時尚生活圈重新見客，全台首發GODIVA CORNER專賣店也跟著開幕，延續品牌經典金色色調，在嶄新摩登的現代設計裡，以別緻拱形設計象徵歐式建築風格，更有飾以墨綠色花紋地磚的高腳椅座位區可內用。
並全台獨家獨家開賣「巧克力聖代」及「巧克力阿法奇朵」！「巧克力聖代」在擠有巧克力花瓣的玻璃杯內，在GODIVA經典霜淇淋基底裡，層疊放入濕潤濃郁的巧克力蛋糕塊、灑入巧克力鬆脆餅乾，最後擠上絲滑鮮奶油、加入巧克力醬和巧克力豆，再插入品牌標誌性的巧克力牌。
「巧克力阿法奇朵」則以可自選冰涼濃郁的黑巧克力霜淇淋、香草白巧克力霜淇淋或雙重巧克力霜淇淋，倒入香醇濃厚的義式濃縮咖啡，吃得到苦甜的大人系滋味；而且阿法奇朵可是裝在夢幻迷濛的乾冰盅裡浮誇上桌，一打開煙霧瀰漫、飄散著巧克力香氣，任誰都融化。
全新GODIVA CORNER新光三越A8專門店，當然也有經典巧克力產品、新年及情人節等季節性限定禮盒，與大家最愛的霜淇淋。開幕期間至2月4日，凡消費GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋，可享同價位「第二件半價」優惠，而且不限同品項、同價位都可任選；更棒的是，即日起至2月29日，單筆消費折扣後滿1199元，可以贈送「GODIVA霜淇淋」乙支。
而哈根達斯Häagen-Dazs迎接情人節，打造「掌心玫瑰」花朵造型冰淇淋，將檸檬乳酪巧克力甘納許化作絲滑花瓣，層層包圍住酸甜的草莓冰淇淋，幻化成外觀小巧精緻、有如能捧在手掌心的擬真玫瑰造型，並在四周搭配抹茶海綿蛋糕、再點綴新鮮草莓切片，綻放多層次口感，而且7-ELEVEN與全家便利商店就能買到。
哈根達斯門市即日起至2月14日，更有情人節限定獨家「1+1優惠」，綁定哈根達斯會員即可獲得專屬優惠券，於指定門市購買掌心玫瑰造型冰淇淋一顆，即贈哈根達斯中杯拿鐵一杯（每位會員限購2組）。