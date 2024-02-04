民主黨初選獲壓倒性勝利！拜登在南卡州誓言讓川普再度淪手下敗將
美國總統大選前夕，兩黨正積極準備黨內初選以決定候選人，民主黨正式初選於於當地時間3日由南卡羅萊納州率先開跑，現年81歲的拜登在這場初選以得票率96.4％獲壓倒性勝利，確認提前贏得南卡州初選，競選團隊也發表聲明稱要讓川普再度淪為手下敗將。
國際中心楊智傑／綜合報導
據《NBC》、《路透社》等外媒報導，民主黨南卡州初選已開票75％，剩下3.8萬票尚未開出，拜登獲得超過10萬票、得票率96.4％，遙遙領先主要競爭對手政治活動家、暢銷書作家威廉森（Marianne Williamson）和明尼蘇達州民主黨眾議員菲利浦斯（Dean Phillips），
南卡羅萊納州初選結果出爐後，拜登的競選團隊發表聲明強調，這次大選比任何時刻都還要重要，「在這個國家中存在讓我國分裂、退步的極端危險聲音，而川普正引領著這群人，我們無法放任不管」，同時提到2020年南卡羅萊納州的選民們證實了「政治評論家的錯誤」，稱將毫不懷疑在2024年南卡羅萊納州選民會再度發生，為川普淪為拜登的手下敗將奠定基礎。
2020年時，民主黨黨內初選在愛荷華州面臨重大挫敗，因此當時外界普遍不看好拜登能夠代表民主黨，直到第四場於南卡羅萊納州的初選獲得壓倒性支持後，拜登的選情才被認為是起死回生，順利成為民主黨提名候選人。
大部分的南卡羅萊納州民主黨人士認為，拜登是最有可能在今年大選中擊敗川普的黨內候選人，選民們認同拜登對於國內經濟、移民與醫療問題的處理方式，普遍認為川普若再度執政將會撕裂整個國家。