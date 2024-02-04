「說清楚就不是羅生門！」卓榮泰公布與黃珊珊談話內容
立法院長選舉落幕，而如今綠白針對前一天電話聯繫一事爭論，雙方各說各話成為羅生門，對此當事人之一的民進黨前主席卓榮泰強調，說清楚就不是羅生門，並提及曾在上月25日在共同友人聯繫下與黃珊珊談話，自己提到三種模式，包括支持游昌配；支持游、副院長支持民眾黨；民眾黨是否有「游錫堃、江啟臣」的想法，最後雙方並無交集，最後強調，很多人基於未來國會生態穩定做出努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，「但為人處世基本的道義還是要盡力維持。」
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰表示，自己在上月25日在共同友人聯繫下，與黃珊珊進行唯一一次的談話，當時他提到三種模式，首先是請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌；其次請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；最後，當時坊間盛傳「游錫堃、江啟臣」組合，是否民眾黨有此想法？最後彼此並無交集，黃珊珊僅表示民眾黨尚未做出決定，她會向主席柯文哲報告談話內容，「以上內容相信黃珊珊委員應該不會否認才對。」
關於柯文哲部分，日前曾稱「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」。卓榮泰表示，這讓他非常驚訝，難道黃珊珊沒有明白向柯報告過上述談話嗎？如果有，柯文哲這番話就太過權謀跟心機了，如果沒有，那是民進黨內部問題，他不予置評。
關於民眾黨秘書長周榆修，卓榮泰說，在民眾黨直播記者會上媒體提問「前主席有來接觸，是指卓榮泰？」周只答覆一個字「是」，卻不說明他與黃珊珊的接觸的時序，與1月31日當晚進行的電話事件完全無關，更未涉及所謂「珊昌配」話題，就容易讓外界陷入模糊與錯誤認知，「我可以認為你的『草率』是故意的嗎？」
對於黃國昌，卓榮泰說，近日黃一再昧於事實的指責，這是他的作風，不必回應。最後提到，前些日子，很多人基於未來國會生態的穩定做出種種努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，但是為人處世基本的道義還是要盡力維持。