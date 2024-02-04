泰國羽球大師賽／周天成奪冠賺近50萬！積分大進補 備戰歐洲賽季
台灣羽球一哥周天成今（4）日在超級300系列泰國羽球大師賽上奪冠，這座男單冠軍將讓周天成進帳15750美元（約台幣48萬1994元），還取得7000分的積分，可謂是大進補。在本站結束後，周天成稍作修整後，就要進入到歐洲賽季。
記者黃建霖/綜合報導
本屆泰國羽球大師賽的總獎金達美金210000美元，按照世界羽聯的分配方式，單打冠軍可以得到15750美元，亞軍7980美元，打進四強則有3045美元。而雙打項目，冠軍可得16590美元，亞軍7980美元，四強2940美元。
而在積分方面，周天成依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級300級別賽事點數分配，冠軍可賺進7000分，亞軍5950分，季軍4900分。相較於獎金，積分的進帳對於周天成來說更為重要。
周天成去年狀態下滑比較明顯，今年頭兩戰大賽事又都是首輪出局，印尼公開賽則是只打到16強，因此這次在泰國大師賽能拿下冠軍，對於他保護自己的積分、力拚奧運資格相當重要。
本季男單決賽，周天成對上新加坡前世錦賽冠軍駱建佑，在3局大戰後以21:16、6:21、21:16戰勝對手，拿下今年的首冠，以及生涯第11座300系列的冠軍。