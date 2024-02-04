PLG／忻沃克關鍵外線！夢想家87：84退領航猿　年前封關重返龍頭

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易籃後，夢想家單節抓下高於對手兩倍以上的 22 個籃板球，逐漸拉開分差至雙位數。決勝節，夢想家雖一度遭對手追近比分，不過靠著忻沃克連續兩記三分命中穩定軍心，隨後團隊更祭出高壓防守鎖住勝利，終場夢想家就以 3 分之差取勝！
夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，在七天三戰的最後一場賽事其實非常艱難，但我對球隊的韌性感到很驕傲，「雖然最後一節大家稍稍鬆懈，戰術執行沒有完全到位，但最後還是有找回專注度從防守做起，這兩場連勝對於我們經歷五連敗後非常重要。」
今日攻下全隊最高 22 分的吉爾貝克（Brandon Gilbeck）也說到，如同教練提到的確有點疲勞，不過每一位球員都會輪番跳出來幫助球隊，「特別是今天隊中的後衛都不斷突破為我創造許多小球機會，這也是我可以得到這麼多分的原因。」
夢想家本週與彰化在地優質廠商瑪吉斯輪胎共同推出專屬主題週，希望透過有趣、活潑的主場活動，顛覆大家對於傳統產業的印象，兩日球團不僅規劃多樣化的「吉」氣闖關任務以及球迷最愛的瑪吉斯夢想突襲活動，中場遊戲也準備進「吉」挑戰賽，參與球迷皆有機會可以獲得品牌與球團共同驚喜準備的好禮！除此之外，今（4）日賽後更有 Formosa Sexy 賽後簽名會，豐富的主場活動大受兩日超過 8000 名球迷好評！
夢想家本週贏下二連勝後目前戰績為 12 勝 6 敗，再度重回聯盟龍頭寶座，下場賽事將於農曆新年後開啟連續三場客場之旅，17 日將首先踢館勇士。
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