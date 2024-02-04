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AI世代勞工怕失業！專家坦言「人工比較便宜」：AI暫時不會搶飯碗

▲AI人工智慧快速進入許多產業取代人類的工作，不過來自麻省理工的專家研究認為，現階段用AI取代人類的成本還是太高了。（圖／擷取自Pixabay）
▲AI人工智慧快速進入許多產業取代人類的工作，不過來自麻省理工的專家研究認為，現階段用AI取代人類的成本還是太高了。（圖／擷取自Pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

AI發展行之有年，人們對於工作機會被取代的恐慌近年來更是不斷增加，去年5月美國大約8萬名失業者當中，有將近4000人就是因為工作機會被AI取代。不過一項來自麻省理工的最新研究顯示，大家暫時可以不用擔心AI搶走飯碗，因為現階段用AI取代人類的成本還是太高了。

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根據《CNBC》報導，麻省理工電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）、麻省理工史隆管理學院（Sloan）、生產力研究所和IBM商業價值研究所等機構在今年一月最新公布的一份研究顯示，企業如果想透過人工智慧來完全取代人類，那麼他們可能將付出過於昂貴的成本。

研究人員指出，這項研究特別關注透過電腦視覺完成的任務，也就是利用AI來進行視覺輸入分析與識別的系統，例如數位影像和影片，然而研究發現企業們如果使用人類來完成同樣任務，會比利用AI實現自動化更便宜。

麻省理工學院CSAIL研究員湯普森（Neil Thompson）提到，這並不代表AI不會影響就業市場，而是顯示未來人工智慧將會逐步融入各行各業，但非由全自動化機器人快速取代人類，不過他也坦承短期內確實會有部分工人因為AI而失業或是原先職責發生變化。

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