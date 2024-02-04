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周天成自律堪稱典範！受封「300賽之王」　把球迷調侃打成讚譽

▲周天成拿下生涯第11座超級300等級的冠軍，過去他就有「黃金賽收割機」的稱號。（圖／美聯社／達志影像）
▲周天成拿下生涯第11座超級300等級的冠軍，過去他就有「黃金賽收割機」的稱號。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台灣男單「一哥」周天成在超級300系列泰國羽球大師賽上，擊敗了新加坡前世錦賽冠軍駱建佑奪冠，奪下生涯第11座超級300等級的冠軍，「300賽之王」名不虛傳。而已經34歲的他，仍是男子羽壇中一名不可忽視的選手，讓不少中國大陸球迷也拜服於他的極度自律。

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本季男單決賽，周天成對上新加坡前世錦賽冠軍駱建佑，在3局大戰後以21:16、6:21、21:16戰勝對手，拿下今年的首冠，以及生涯第11座300系列的冠軍。

周天成去年成績不穩，雖然目前仍是我國世界排名最高的男單球員，但已經掉到了第14名，要爭取奧運資格必須在之後持續打出好成績。這一站能夠摘冠，對他來說是一個積極的信號。

對於這樣一名老將，中國球迷也給予高度評價，稱讚他：「自律的典範」、「去年33歲也能爆掉石宇奇、安賽龍啊」、「周天成球路控制的太好了」、「他300賽一直表現很好，里約周期就有黃金賽收割機這個稱號」。

▲台灣羽球一哥周天成今（4）日在超級300系列泰國羽球大師賽上奪冠，這座男單冠軍將讓周天成進帳15750美元（約台幣48萬1994元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球一哥周天成今（4）日在超級300系列泰國羽球大師賽上奪冠，這座男單冠軍將讓周天成進帳15750美元（約台幣48萬1994元）。（圖／美聯社／達志影像）
周天成為何被稱為「300賽之王」？把調侃打成稱讚

在世界羽聯改制之前，超級300 系列的賽事過去被稱為「黃金大獎賽」，而周天成在里約奧運之前於黃金大獎賽、大獎賽、國際挑戰賽的成績不錯，因此也被對岸網友戲稱為「黃金賽收割機」。

周天成今天贏球後也取得生涯第11座超級300等級的冠軍，不過這一次球迷對他的評價只有敬重，稱讚他十年如一日般的自律，在這個年紀仍能壓制年輕好手奪冠，屬實不易。

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