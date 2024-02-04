中市把關食安被要求道歉 朱立倫反酸綠縣市對瘦肉精「沒要沒緊」
台中市政府食安處檢出台糖「安心豚梅花肉片」含0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」，引起消費者震驚，各縣市政府紛紛動起來，從源頭到市場端加強稽查。國民黨主席朱立倫批評，國民黨執政的縣市長積極全面總清查、預防性下架，反觀民進黨執政的幾個縣市長卻「沒要沒緊」。對於豬農要求台中市道歉，南投縣長許淑華認為中市府一向重視食安，發現問題後精準複檢、審慎發布，嚴謹態度應該獲得肯定。
記者顏幸如／南投報導
朱立倫今（4）日到南投縣參加國民黨感恩茶會，他強調民眾關心的所有問題，就是國民黨最大、最重要的工作，不管在中央還是地方「只要執政，國民黨就跟人民站在一起」。他提到剛剛還針對這兩天的瘦肉精事件，請教新北市長侯友宜，並指國營事業養的豬出現瘦肉精殘餘，「只有國民黨執政的縣市長在全面總清查、預防性下架；民進黨執政的幾個縣市長卻『沒要沒緊』。」
由於中央與地方啟動溯源追查後，尚未查出瘦肉精來源。養豬協會對於年節前此事件嚴重傷害豬農、引起消費者恐慌，要求台中市長盧秀燕道歉；一些偏綠社群甚至在網路大酸台中市長盧秀燕是「被市長耽誤的導演」。南投縣長許淑華不以為然，她強調台中市政府一向以嚴謹態度面對食安，外界很肯定。政府嚴格禁止台灣豬使用瘦肉精，當務之急該了解是否有人偷偷使用禁藥。
許淑華強調，沒有地方政府和公務員會希望掀起民眾恐慌，台中市政府對食安問題相當謹慎，一再做精準的複檢，這種態度值得嘉許。既然食安已出現警訊，中央政府應該立即全面性進行源頭管控、釐清事件始末，而非把問題丟給地方政府。