鴻海今年營運會好一些！董座劉揚偉看好AI伺服器　只是還有這顧慮

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由於適逢鴻海成立50週年，作為集團新事業代表的乘用電動車MODEL C也正式量產，公司也大手筆提供50部電動車作為抽獎獎項，現場最高潮是50位中獎名單中，集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才意外中獎，也立刻捐出再各自加碼，最後送出52輛電動車。
今年鴻海嘉年華會活動，也現場抽出員工樂透獎項，其中現金大獎的部分，原訂百萬現金獎20個，B事業群總經理姜志雄幸運抽中，當場捐出來並且再加碼100萬，最後總共送出21個百萬大獎，其餘所有獎項，當天會後於現場抽出，總獎金比起去年增加15％，也讓同仁嗨翻，而且只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中大獎者亦可獲得基本獎新台幣16888元。
劉揚偉開場致詞也感謝創辦人為集團打下了一個強大的基礎，未來鴻海會秉持著「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」新的核心價值，打造下一個更燦爛輝煌的50年。他在會後受訪時也提到，績效獎金也將在明日發放，鴻海集團去年業績還不錯，成績將在結算後公布。
對於今年營運展望，劉揚偉說，可能會比去年好一些，AI伺服器業績已感受到會很不錯，陸續拿到好幾個新案，但消費電子產品，會受到國際情勢影響，政治情勢影響到經濟，經濟影響到集團業績狀況。整體來看，有一個產品項目不錯，其他項目會受到市場影響，今年鴻海集團營運比去年高一點。
劉揚偉還談到，今年鴻海集團在AI項目會相當好，近日聽到其他公司也說AI領域業績會很好，他有點納悶，若廠商都很好，市場也那麼好，這對大家都是好事，可是市場有好到這麼好嗎？目前AI晶片產能有限，真正要開出產能趕上需求，需要新廠新產能，因此，AI市場是否有這麼好，這是他不理解的地方。
談到海外布局規劃，劉揚偉指出，區域製造是趨勢，鴻海集團在海外主要領域都有不錯進展，在印度、墨西哥、歐洲等地都有產能規劃，陸續會看到產能開出，鴻海在區域製造腳步穩健。
在電動車部分，劉揚偉表示，目前最重要的大事就是鴻華先進與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）n7車款推動順利，而他自己駕駛和乘坐n7車款超過3個月，感覺相當不錯，n7車款陸續交車，他相當有信心，因為台灣產業的強項是速度快，品質不錯，成本相對有競爭力。
鴻海年前嘉年華會最大特色，除了鴻海以及子公司員工參與外，也會邀請員工的眷屬一起參與，讓同仁能與家人同樂。今年活動會場打造鴻海人專屬的全台最大餐車市集，超過80輛行動餐車開進南港展覽館一樓，場面熱鬧；還有街頭藝人秀、親子玩樂區、滑雪體驗、VR科技遊戲等，現場同時提供MODEL C試乘活動。
鴻海合作品牌夥伴SHARP、Belkin、GOGORO也聯手在鴻海科技館展出，包括美國CES展中亮相的全新Belkin「自動追蹤手機支架」、夏普XR眼鏡以及AI 虛擬人像Avatar，其中Avatar更化身成劉董事長，現場為同仁眷屬解說活動，特殊Q版造型趣味十足。