影／日式老屋好拍又好吃！貓貓蟲咖波進駐國漫館、周邊買到手軟

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國家漫畫博物館原址是台中刑務所官舍群，優先開放的東側園區，由15棟日式建築組成，8大主題策展包含讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、體感劇場、追漫畫、畫漫畫等，讓大家沉浸式體驗「享受漫畫」的8種方式。
國家漫畫博物館預計在2029年開放北側基地主建築博物館，目前試營運期間，不僅免門票入場、讓民眾免費看漫畫、日式建築也超好拍，其中在編號02演武場附屬設施的「圖像味移－峰味&風味」，展至2月18日，結合漫畫家Litalan嵐的作品「山神一家」與味覺創作者來共同轉譯詮釋合歡山、奇萊山、石門山、南湖大山群峰之風味，將漫畫與空間融為一體，塑造期間限定的茶室・和菓子舖酒吧，於入口設計山形迴廊、布置花藝作品、還能看見外面的日式庭園造景，成為超適合殺光底片的新景點。
貓貓蟲咖波「降肉」國漫館 展至2月18日
「貓貓蟲咖波」是一隻像貓又像蟲藍色小怪物，平時擁有6隻腳，數量會視情況變化，暴力又萌萌可愛，最愛吃肉，還有咬手手，由作者亞拉從2014年於巴哈姆特開始創作、在Webtoon漫畫連載，目前有5本漫畫書作品，並在多個社群平台有多元類型作品發布，「貓貓蟲咖波」獵奇又可愛的外型、個性，深受粉絲喜愛，可說是台灣原創IP中十分成功的作品！
此次在國漫館編號06宿舍限定展出，打造「咖波創作宇宙篇」、「咖波拉拉生活篇」、「咖波浮世繪篇」期間限定小展覽，好拍好玩又好買。
一到展覽門口可以看到超吸睛、超長的「貓貓蟲咖波」，進門則有扭蛋機、另一隻大型咖波，展覽一側展出不同顏色的「招財咖波」、5本漫畫書作品。
「咖波創作宇宙篇」介紹主人拉拉、咖波、狗狗、小雞、兔兔等角色；「咖波拉拉生活篇」則展示出他們的生活空間，並介紹拉拉、咖波、狗狗們常常一起窩著打電動、工作跟看電視，是個吵鬧、歡笑，充滿溫馨的地方。
限定特展除了有各種超好拍的展品，還有超萌的「貓貓蟲咖波店鋪」販售琳瑯滿目的周邊商品，包括應景的「招財咖波」、春聯、紅包袋等，還有玩偶、公仔、雨傘、包包、吊飾等超齊全商品。
日式老屋美食
逛完諾大的園區，還能在編號09宿舍享受美食，「吳甜」、「喫茶．花覓」都是由昭和時期的宿舍改建的餐廳，逛累了，可以在此用餐，感受日式古蹟建築氛圍。
「吳甜」販售義式冰淇淋、特色雞蛋糕、茶與白玉紅豆湯等，冰淇淋口味多達10種，雞蛋糕裝在浴缸內，「寶貝浴缸燒」的命名十分可愛。
「喫茶．花覓」則是嚴選台灣茶為主、世界茶為輔，將不同色階的茶飲變成獨創的茶套餐組合，其中「茶盛典三味」結合三種不同發酵程度的茶飲，綠茶、青茶、紅茶，並搭配3種小點，是該店的人氣套餐，另有再加入白茶、黑茶的「茶盛典五味」。
「喫茶．花覓」也邀集了日本及台灣優質產品進入小店的禮品區，有香氛、刺繡類商品、包包、茶葉、茶具等，兩家店都需脫鞋，才能進入塌塌米區用餐。
國家漫畫博物館園區東側基地開放資訊
收費：免門票參觀
參觀時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）
農曆年節參觀時間：小年夜提前於18:00休館，除夕、初一、初二休館，初四遇週二休館日無休，照常開放
地址：台中市西區林森路33號（原台中刑務所官舍群）
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