紅髮艾德高雄開唱！5.6萬粉絲朝聖吸金3.1億　天王感動吐心裡話

韓星在東區走著走著「遇到JJ林俊傑」！VIXX變粉絲合照留念

▲VIXX成員KEN（左）在東區遇到JJ林俊傑，合影留念。（圖／KEN X）
▲VIXX成員KEN（左）在東區遇到JJ林俊傑，合影留念。（圖／KEN X）

記者陳雅蘭／高雄報導

韓國男團VIXX成員LEO、KEN、HYUK提早來台為高雄的2場演出作準備，先行抵達台北的他們，在東區的巷子巧遇JJ林俊傑，KEN便與他留下合照，也因為這樣的緣分，今（4）日VIXX的高雄演唱會上，KEN特地帶來一段《修煉愛情》副歌，令粉絲尖叫不已。

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▲▼KEN（上圖左起）、LEO、HYUK二度在高雄開唱。（圖／ON INN ASIA）
▲▼KEN（上圖左起）、LEO、HYUK二度在高雄開唱。（圖／ON INN ASIA）
▲VIXX二度在高雄開唱。（圖／ON INN ASIA）
 
VIXX巡迴演唱會的主題定為「CONTINUUM」，這其實是VIXX相隔4年發行的專輯名稱，存在VIXX和粉絲一起展開無盡旅程的含義；高雄場則是這趟巡迴的最終站，VIXX希望與大家留下特別又珍貴的回憶，他們同時因為時間的關係，無法朝聖傳說中的黃色小鴨，紛紛感到可惜。

其實這不是VIXX第一次到高雄開唱，3位成員對歌迷的熱情記憶猶新，HYUK說：「星光們（粉絲名）的熱情和活力就像在韓國錄音樂節目時一樣熱情，真的讓我嚇一大跳。」

LEO、KEN、HYUK在演唱《Amnesia》前，解釋這首歌是「失去記憶」的意思，就像以往的專輯一樣，這次也有描述VIXX的故事，VIXX和星光就算失去記憶，還是能夠心心相印、互相牽引著彼此。他們預計週一離台，班機不公開。

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