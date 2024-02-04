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春節走春高雄蚵仔寮　岡警全力投入交通疏導

▲蚵仔寮漁港每逢假日都吸引大量遊客前來觀光，岡山警分局預期春節連續假期會湧入大量旅客及車潮，將全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。（圖／岡山分局提供）
▲蚵仔寮漁港每逢假日都吸引大量遊客前來觀光，岡山警分局預期春節連續假期會湧入大量旅客及車潮，將全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。（圖／岡山分局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

蚵仔寮漁港是南臺灣最大且知名的「現撈仔」生產地漁港，每逢假日都吸引大量遊客前來觀光，岡山警分局預期春節連續假期會湧入大量旅客及車潮，將依照「重要節日之春節連續假期交通疏導計畫」規劃相關交通疏導勤務，全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。

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岡山警分局針對「蚵仔寮漁港」周邊道路(漁港一路與港五街及漁港一路與港七街)除編排員警實施交通疏導外，也提醒旅客們請勿將汽、機車停放於紅線上，另該分局也將針對漁港周邊紅線違規停車加強取締，讓春節出遊的旅客能順利、平安的到達美麗的「蚵仔寮漁港」，盡情享受海風及享用眾多海鮮美食。

外地旅客如要駕車前來蚵仔寮漁港，相關交通路線，提供用路人參考：

一、國道路線：
 (一)國道1號岡山交流道下→沿市道186線經安招路→經介壽路→接台19甲→經介壽西路→經石潭路→右轉信興一路→左轉信義路進入台17線→經和平路、大舍北路、大舍南路→左轉  通港路→右轉漁港一路→蚵仔寮漁港。

 (二)國道3號燕巢交流道下→左轉鳳東路(台22線)→接旗楠路→ 右轉土庫一路→接德民路→右轉右昌街(台17線)→接德中路→再接典昌路→左轉通港路→右轉漁港一路→蚵仔寮漁港。

二、大眾運輸：到高鐵(左營)/台鐵(新左營)/捷運(左營) 後站轉乘紅53公車(主線-蚵仔寮漁港下車、或副線-漁故鄉下車步行約3分鐘即可抵達；區間線未停靠蚵子寮漁港)

警方呼籲前往蚵仔寮漁港觀光民眾，除自行駕車前往外，並建議多善加利用大眾交通運輸工具、共乘計程車前往，以避免壅塞車流影響遊興。最後再次提醒出遊民眾，應注意行車秩序勿隨意違規(併排)停車、超車，依序前進以維交通順暢安全。

岡山警分局提醒春節連續假期前來梓官地區遊玩的旅客，行經該分局轄內各路口能「慢」、「看」、「停」，多看一眼提醒自己及家人行車減速慢行，讓快樂假期出遊能開開心心遊玩、平平安安回家，度過一個歡樂愉快的連續假期。

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