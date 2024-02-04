拳擊／陳念琴摘金2月底續拚奧運門票 西班牙錦標賽台將獲2金2銀
中華拳擊隊在西班牙國際錦標賽大放異彩，陳念琴在女子70公斤級類別中一路過關斬將，最終以5：0擊敗哈薩克Madina Nurshayeva，奪得金牌。這是自去年杭州亞運以來，第一個國際賽金牌，為即將到來的巴黎奧運資格賽增添信心，將於年後2月底巴黎奧運資格賽繼續拚奧運門票。
記者路皓惟/綜合報導
陳念琴在去年亞運中為國摘銅，錯過了直通巴黎奧運的機會，這次在西班牙賽事中特意挑戰更高的70公斤級，順利拿下金牌，也榮獲大會頒發的最佳拳擊手獎項。
教練柯文明表示，升級挑戰的目的在於磨練陳念琴的臨場抗壓能力，從她這次的表現來看，無論是穩定性、戰術運用還是技巧，都有顯著的進步。
此次西班牙國際錦標賽，中華拳擊隊不僅陳念琴獲得金牌，甘家葳在男子75公斤級的比賽中也以3：2險勝波蘭的Michal Jarlinski，為台灣再添1金。此外，黃筱雯、吳詩儀分別在女子57公斤級與60公斤級奪銀，展現了我國拳擊隊的實力。
目前賴主恩、甘家葳、林郁婷、吳詩儀等4位選手已成功取得巴黎奧運的參賽資格。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁