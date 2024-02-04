瘦肉精0檢出！台糖董座感謝政府還清白　並已發文要求中市府複驗

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這45件樣本包括農業部動植物防疫檢疫署採樣自南靖畜殖場的血清15件、毛髮3件及飼料3件；嘉義縣政府檢測南靖畜殖場飼料7件、畜產會採樣自通路下架之肉品2件及至信功實業股份有限公司採樣的2件肉品樣本，另外台糖也自行送驗6件肉品樣本、信功實業公司自行送驗3件肉品樣本，以及台糖下架回收與南靖場同批肉品4件，全都未檢出乙型受體素。
對於外界質疑台糖公司委託信功公司屠宰及分切包裝過程中，可能有交叉污染疑慮乙節，農業部指出，經防檢署高雄分署昨日派員實地稽查該屠宰場屠宰作業及HACCP等相關文件資料，並無異常情形。此外，信功屠宰場屠宰台糖豬隻時間安排於上午，並由台糖派駐人員監督屠宰作業，屠宰後完成清洗消毒，下午才屠宰其他場豬隻，因此屠宰過程沒有交叉污染情形。
對於這樣的結果，台糖董事長楊明州也感謝政府還清白，並強調台糖從事養豬超過70年，從未被驗出有藥物，這次雖然接受主管機關檢驗，但台糖內心非常淡定，因為只有自己知道，台糖又是國營事業，絕不會做違法的事，也不會違法添加，不論是養殖或飼料都遵守相關規範。
他還說，去年6月10日也按規定，每季都要將分切肉送檢驗，去年送驗了6次，21項從沒檢出，台糖70年養豬從沒被檢出藥物，台糖不會也沒動機，也絕不會做違法的事，楊明州更以董事長身分保證台糖豬肉安全性。
楊明州表示，台糖在第一時間依相關主管機關建議已全部下架，並妥善保存，在昨日中午1時06分也以電子公文，向台中市政府提出複驗請求，相關動作都有在做，去年一整年，過去70年也都合乎規定，台糖本身南靖場豬肉等都送第3方檢驗，都是零檢出，台糖很自豪自信絕不會辜負國人對食安的期許及期待。
他還說，經過這件事台灣就2300萬人，大家一定要同舟共濟，不要不理智、情緒性，他經歷這3天很煎熬，但台糖絕對經得起考驗，沒有用就沒有用，也謝謝中央畜產會及農業部還台糖清白，台糖將持續堅定提供國人無瘦肉精、無動物用藥殘留的安心豚肉品，事關台糖與台灣豬的安全聲譽，台糖絕對沒有使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，籲請各界對台糖肉品勿再以訛傳訛。