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瘦肉精0檢出！台糖董座感謝政府還清白　並已發文要求中市府複驗

▲行政院食安辦今（4）日晚間召開聯合記者會，公布查驗45件均未檢出瘦肉精，台糖董事長楊明州也掛保證台糖肉品絕沒有問題，並已發文台中市政府進行複驗。（圖／台中市政府提供）
▲行政院食安辦今（4）日晚間召開聯合記者會，公布查驗45件均未檢出瘦肉精，台糖董事長楊明州也掛保證台糖肉品絕沒有問題，並已發文台中市政府進行複驗。（圖／台中市政府提供）

記者顏真真／台北報導

台糖冷凍梅花豬肉片日前被台中市衛生局檢出瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦今（4）日晚間召開聯合記者會，公布查驗45件包括同批肉品、養豬場豬隻血液、毛髮、飼料跟肉片， 均未檢出瘦肉精。台糖董事長楊明州也親自出面表示，這幾天內心很煎熬，感謝政府還清白，台糖養豬70年來，從沒被檢出藥物，沒動機、也絕不會做違法的事，他更以董事長身分保證台糖豬肉的安全性，也透露已在昨日中午1時06分以電子公文，向台中市政府提出複驗請求。

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農業部也說明，繼昨日回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素（含西布特羅和萊克多巴胺）檢驗，檢測結果所有樣品均未檢出乙型受體素，今日農業部再次檢送相同批號的南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，皆未檢出乙型受體素，總計採樣45件樣本。

這45件樣本包括農業部動植物防疫檢疫署採樣自南靖畜殖場的血清15件、毛髮3件及飼料3件；嘉義縣政府檢測南靖畜殖場飼料7件、畜產會採樣自通路下架之肉品2件及至信功實業股份有限公司採樣的2件肉品樣本，另外台糖也自行送驗6件肉品樣本、信功實業公司自行送驗3件肉品樣本，以及台糖下架回收與南靖場同批肉品4件，全都未檢出乙型受體素。

對於外界質疑台糖公司委託信功公司屠宰及分切包裝過程中，可能有交叉污染疑慮乙節，農業部指出，經防檢署高雄分署昨日派員實地稽查該屠宰場屠宰作業及HACCP等相關文件資料，並無異常情形。此外，信功屠宰場屠宰台糖豬隻時間安排於上午，並由台糖派駐人員監督屠宰作業，屠宰後完成清洗消毒，下午才屠宰其他場豬隻，因此屠宰過程沒有交叉污染情形。

對於這樣的結果，台糖董事長楊明州也感謝政府還清白，並強調台糖從事養豬超過70年，從未被驗出有藥物，這次雖然接受主管機關檢驗，但台糖內心非常淡定，因為只有自己知道，台糖又是國營事業，絕不會做違法的事，也不會違法添加，不論是養殖或飼料都遵守相關規範。

他還說，去年6月10日也按規定，每季都要將分切肉送檢驗，去年送驗了6次，21項從沒檢出，台糖70年養豬從沒被檢出藥物，台糖不會也沒動機，也絕不會做違法的事，楊明州更以董事長身分保證台糖豬肉安全性。

楊明州表示，台糖在第一時間依相關主管機關建議已全部下架，並妥善保存，在昨日中午1時06分也以電子公文，向台中市政府提出複驗請求，相關動作都有在做，去年一整年，過去70年也都合乎規定，台糖本身南靖場豬肉等都送第3方檢驗，都是零檢出，台糖很自豪自信絕不會辜負國人對食安的期許及期待。

他還說，經過這件事台灣就2300萬人，大家一定要同舟共濟，不要不理智、情緒性，他經歷這3天很煎熬，但台糖絕對經得起考驗，沒有用就沒有用，也謝謝中央畜產會及農業部還台糖清白，台糖將持續堅定提供國人無瘦肉精、無動物用藥殘留的安心豚肉品，事關台糖與台灣豬的安全聲譽，台糖絕對沒有使用瘦肉精，科學檢測也未檢出，籲請各界對台糖肉品勿再以訛傳訛。

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