HUR+專訪／集資破600萬！盼前進韓國打歌　最想和BLACKPINK同台

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採訪HUR+的當天，《NOWnews今日新聞》記者一踏進漢堡店裡，就發現牆上滿滿的海報裡有HUR+的相關布置，原來這正是成員佟凱玲媽媽的店，為了全力支持孩子出道，祭出過不少優惠，就是想幫女兒們拉票，為人父母用心良苦。說到這次集資出道計劃，團員心情既期待又怕受傷害，隊長利善榛坦言，聽到這個想法時真的很興奮，也很擔心能否完成，因為從小都是聽K POP長大的，如今終於有機會踏上國際舞台，難掩心中的雀躍。
連穎害羞地說，當藝人後新年會包紅包給長輩，但爸媽體恤她剛出道薪水少，當藝人很辛苦，選擇退回了紅包，沒想到集資計畫啟動後，媽媽竟私下曬出匯款收據，以實際行動為她加油打氣，讓她真的很感動，就連髮型師的女兒也拿出零用錢，用紅包裝進好幾千元說要贊助，體恤小朋友存錢辛苦，HUR+開心致謝，婉拒了小小粉絲的心意。
《未來少女》表現出色 還想有下一個舞台
去年參加《未來少女》後，HUR+知名度暴漲，獲邀參加許多跨年晚會、尾牙，成為炙手可熱的表演團體，團員笑說，今年真的很不一樣，人員增加為9人後，聲勢相當浩大，表演時覺得舞台瞬間變小了，但上場陣容充實，表演爽度破表，也很懷念《未來少女》時期，「感覺時間真的過得非常快，心裡有好幾次會想，好想要再上一個舞台，再表演一首歌，滿珍惜每次登台的機會」。
年紀僅15歲的香蘭笑說，小時候會陪爸媽去尾牙，坐在台下看別人表演，初次登台感覺很不一樣，來自印尼的詩雅，難得體驗尾牙活動，看著大家一邊吃飯一邊看表演，覺得很新奇有趣，算是難得的異國體驗。佟凱玲則是從微風封面人物變成尾牙表演者，到處丟海報嗨唱的氣氛，都跟過去與眾不同。
去年在北市府跨年晚會表演，HUR+全員上場，疫情後首次站上數萬人的場子，與觀眾近距離互動，她們內心同樣悸動，當時寒流過境，眾人冷得發抖，連穎笑說「很久沒有感受到那種緊張的感覺，而且那一天又很冷，我記得我們都感冒、猛塞暖暖包啊，然後不停發抖，結果燈光一下亮起來，台下有這麼多人，天啊超多人耶，表演起來真的很過癮，很捨不得下台，就覺得好想要再跳舞！」
國際攝影師掌鏡 新專輯就像「我們的寶貝」
只要能站上舞台，什麼都不怕的心態！就是這股衝勁一直支持著HUR+，出道3年多，目前第一階段集資成功，即將推出第二張專輯，少女們都充滿期待，從來都不讓人失望的AOA娛樂經紀公司，這次幫她們打造帥氣風格的妝造，以黑紅兩色作為基調，再找來國際大秀攝影師幫忙掌鏡，呈現出她們一貫的高水準質感。
裴頡興奮地說，不僅如此，這次專輯還會附上HUR+專屬徽章、精美歌詞本，以及每個成員的專屬小卡，增加許多精心設計的小巧思，呈現她們難得的可愛生活風格，希望自《未來少女》後認識她們的歌迷，可以看到HUR+的新面貌。C.Holly跟連穎也參與寫詞創作，用文字傳達出HUR+的理念，「我們的故事都加在這些歌曲裡，這張專輯對我們來說就是我們的寶貝、孩子，想把它送給大家」。
幻想跟偶像同台 一起在後台拍舞蹈挑戰
而HUR+集資出道計劃除了發片，終極目標是到韓國打歌，儘管每個人都有心愛的偶像，香蘭心儀男團ENHYPEN的JAY、詩雅鍾愛演員李宰旭，但全員都有一個共同偶像，就是BLACKPINK！幻想有一天能跟偶像同台，連穎眼神發光地說「其實我會踏上這條路，也是因為以前追星追K POP，在國中的時候就立定志向說，總有一天我一定要在舞台上，跟我的偶像見面，這樣一步一步走來，如今真的好像有這個機會，心裡非常期待，就覺得天啊，難道我們真的可以到那個打歌舞台的後台嗎？」。
C.Holly也難掩內心興奮，期待有機會到韓國音樂節目現場，尤其是能到後台，當男團與女團齊聚一堂彩排，心情很緊張時，可以悄悄到隔壁去敲門自我介紹、認識許多新朋友，一起拍舞蹈挑戰的短影音，幻想這件事能夠真實發生，就覺得非常的酷。
女團也愛追韓劇 遇親密戲害羞到不行
她透露，成員不只熱愛K POP，也很喜歡看韓劇，每個人都有韓文基礎，過去一起住在宿舍的時候，真的會一起窩在沙發上追劇《無法抗拒的他》，每每遇到男女主角關鍵親密戲，會讓人融化的時間點時，都忍不住手腳蜷曲，害羞興奮到不行，一到播出時間，就會非常準時在客廳集合、點好外賣追劇，如果遇到錄音趕不上即時播出，就會非常焦急、緊張，急得想叫計程車飛奔回家，完全就是小女孩的心情。
雖然BLACKPINK暫時以個人活動為主，但HUR+提到偶像還是很興奮，席子淇、連穎都說，希望未來真的有機會跟BLACKPINK同台，「有夢最美，這是我們往前的動力，會繼續加油」，今年不只發行新專輯、有望進軍韓國打歌，4月也會有舉辦小型演唱會的計劃，支持女孩們進軍國際的計劃還剩倒數幾天，剛領完年終的歌迷們請以實際行動和她們一起衝吧！
場地提供：PATIO46 美式餐廳
地址：台北市文山區興隆路三段112巷4弄46號1樓
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