中信啦啦隊專訪／廣告女神碰上正妹YTR！汶汶、怡琪變超要好閨密

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現年25歲的汶汶擔任外拍模特兒5、6年的時間，不僅身材比例完美，還很會跳舞，曾被相中成為節目《同學來了》固定班底，其經營的YouTube頻道也小有名氣。汶汶笑說，因為不少合作過的攝影師，剛好都是中信兄弟的球迷，在準備了1、2年以及大家的鼓勵下，汶汶才鼓起勇氣報名甄選。
而被封為「廣告女神」的怡琪，天生就有一副十分上相的臉蛋，在各大廣告中均能看見她的身影，「我還滿喜歡自己在鏡頭前，還有在舞台上的感覺！」熱愛表演的她，當時正為未來出路煩惱中，想要增加自己的曝光機會，在因緣際會下認識了經紀人乖姊，幸運加入Passion Sisters大家庭。
瘋狂練習每周驗收！應援曲竟從睡覺放到天亮
談到加入啦啦隊的挫折？汶汶和怡琪竟然都有相同困擾。原來汶汶自從大學過後，已有5年的時間沒有認真跳過舞，再看到其他練習生的表現後，讓她決定瘋狂自主訓練，「那時候我花了很多的時間，在家裡面惡補應援舞蹈」，希望能跟上大家的腳步。
怡琪則笑說，因為每個禮拜都要驗收，除了練舞，她每天都還會放應援曲入眠，「我睡覺的時候是應援歌曲，起來也是應援歌曲。」不過她還提到表情控管以及鏡頭的敏感度，也是她需要改進的地方，因為有次笑得太開心，一收到球迷傳來的照片之後，讓她後悔到不行。
粉絲瘋搶見面會門票！只為近距離看女神一面
為了回饋粉絲，Passion Sisters在去年12月舉辦粉絲見面會，怡琪回憶當天有位可愛的球迷，竟然印了她的專屬布條，上面還寫著「怡琪怡琪最可愛」，而且還不斷擺動，希望能讓她看到，「我覺得好貼心、好可愛！」
「我覺得，以前自己沒那種能力，就是讓大家會特別為了我到一個地方的能力。」汶汶分享，加入中信啦啦隊後，才發現原來背後有這麼多支持她的粉絲，願意到球場來看她，甚至為了她，瘋搶粉絲見面會的票，一連串的行動力挺，讓汶汶直呼很感動。
有怡琪在我很放心！汶汶：她優點填補了我
在受訪過程中，怡琪和汶汶展現絕佳默契，時而互相調侃，時而對視大笑，就像認識了很久的朋友一樣。怡琪回憶初次見面時，汶汶就主動邀請坐在她旁邊，結果兩人聊著聊著越來越熟，「我覺得是個性啊、三觀啊、想法什麼的，好像都滿合的！」 汶汶也以不可思議的神情分享著。
汶汶認為，她和怡琪的優點剛好互補，自認比較慢熱的她，如果沒有別人的主動，她也不知道要開啟什麼話題，但怡琪就剛好就填補了她這項缺點，「如果沒有她（怡琪）跟我一起來採訪的話，我可能就是很安靜，但是她在旁邊鬧，我就覺得很放心。」只見兩人互相鬧來鬧去，展現好感情。
談到2024年的願望，兩人依舊默契十足。汶汶則期許自己能在啦啦隊舞台上發光發熱，「我要展現不一樣自己給球迷看，我要努力突破自己心牆」，希望大家能看到她私底下的活潑樣子，而不是一個包袱的她。怡琪則說，「我也希望展現不同面貌給大家，更進步、發展更多元，繼續把正能量帶給大家。」
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