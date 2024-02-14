籃籃同框峮峮！萬人驚呼台南出美女「這是什麼夢幻聯動」

中信啦啦隊專訪／廣告女神碰上正妹YTR！汶汶、怡琪變超要好閨密

▲廣告女神怡琪（右）與正妹YouTuber汶汶（左）一同加入中信啦啦隊，竟變成無話不談的好閨密，兩人個性一拍即合，讓氣氛充滿歡樂。（圖／記者葉政勳攝影）
▲廣告女神怡琪（右）與正妹YouTuber汶汶（左）一同加入中信啦啦隊，竟變成無話不談的好閨密，兩人個性一拍即合，讓氣氛充滿歡樂。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／專訪

中信啦啦隊Passion Sisters，去年宣布加入6名新的正妹練習生，各個大有來頭。其中拍過多部戲劇廣告的怡琪，正好與正妹YouTuber汶汶都擁有相同經歷，很早就在演藝圈闖蕩，沒想到兩人初次見面一拍即合，不僅都是25歲，就連身高都是170公分，種種巧合讓她們成為非常要好的閨密，也讓受訪現場變得很歡樂，處處都是笑聲。

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▲怡琪拍攝過許多廣告與戲劇，正好跟擔任綜藝節目班底的汶汶有相同經歷，兩人很早就進入演藝圈打拚。（圖／怡琪、汶汶IG）
▲怡琪（左圖右）拍攝過許多廣告戲劇，與在節目擔任班底的汶汶（右）有相同經歷，均從演藝圈轉戰啦啦隊。（圖／怡琪、汶汶IG）
當廣告女神碰上正妹網紅！開啟啦啦隊新篇章

現年25歲的汶汶擔任外拍模特兒5、6年的時間，不僅身材比例完美，還很會跳舞，曾被相中成為節目《同學來了》固定班底，其經營的YouTube頻道也小有名氣。汶汶笑說，因為不少合作過的攝影師，剛好都是中信兄弟的球迷，在準備了1、2年以及大家的鼓勵下，汶汶才鼓起勇氣報名甄選。

而被封為「廣告女神」的怡琪，天生就有一副十分上相的臉蛋，在各大廣告中均能看見她的身影，「我還滿喜歡自己在鏡頭前，還有在舞台上的感覺！」熱愛表演的她，當時正為未來出路煩惱中，想要增加自己的曝光機會，在因緣際會下認識了經紀人乖姊，幸運加入Passion Sisters大家庭。

▲中信啦啦隊汶汶（左）、怡琪（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汶汶（左）和怡琪（右）兩人就像好朋友、好閨密一樣互動，歡笑聲不斷。（圖／記者葉政勳攝影）
瘋狂練習每周驗收！應援曲竟從睡覺放到天亮

談到加入啦啦隊的挫折？汶汶和怡琪竟然都有相同困擾。原來汶汶自從大學過後，已有5年的時間沒有認真跳過舞，再看到其他練習生的表現後，讓她決定瘋狂自主訓練，「那時候我花了很多的時間，在家裡面惡補應援舞蹈」，希望能跟上大家的腳步。

怡琪則笑說，因為每個禮拜都要驗收，除了練舞，她每天都還會放應援曲入眠，「我睡覺的時候是應援歌曲，起來也是應援歌曲。」不過她還提到表情控管以及鏡頭的敏感度，也是她需要改進的地方，因為有次笑得太開心，一收到球迷傳來的照片之後，讓她後悔到不行。

▲中信啦啦隊汶汶（左）、怡琪（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汶汶（左）更說有了怡琪（右）在旁邊，就讓她感到非常放心。（圖／記者葉政勳攝影）
粉絲瘋搶見面會門票！只為近距離看女神一面

為了回饋粉絲，Passion Sisters在去年12月舉辦粉絲見面會，怡琪回憶當天有位可愛的球迷，竟然印了她的專屬布條，上面還寫著「怡琪怡琪最可愛」，而且還不斷擺動，希望能讓她看到，「我覺得好貼心、好可愛！」

「我覺得，以前自己沒那種能力，就是讓大家會特別為了我到一個地方的能力。」汶汶分享，加入中信啦啦隊後，才發現原來背後有這麼多支持她的粉絲，願意到球場來看她，甚至為了她，瘋搶粉絲見面會的票，一連串的行動力挺，讓汶汶直呼很感動。

▲中信啦啦隊汶汶（左）、怡琪（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲怡琪（右）則大讚汶汶細心又溫柔，是一位很有儀式感的人。（圖／記者葉政勳攝影）
有怡琪在我很放心！汶汶：她優點填補了我

在受訪過程中，怡琪和汶汶展現絕佳默契，時而互相調侃，時而對視大笑，就像認識了很久的朋友一樣。怡琪回憶初次見面時，汶汶就主動邀請坐在她旁邊，結果兩人聊著聊著越來越熟，「我覺得是個性啊、三觀啊、想法什麼的，好像都滿合的！」 汶汶也以不可思議的神情分享著。

汶汶認為，她和怡琪的優點剛好互補，自認比較慢熱的她，如果沒有別人的主動，她也不知道要開啟什麼話題，但怡琪就剛好就填補了她這項缺點，「如果沒有她（怡琪）跟我一起來採訪的話，我可能就是很安靜，但是她在旁邊鬧，我就覺得很放心。」只見兩人互相鬧來鬧去，展現好感情。

▲中信啦啦隊汶汶（左）、怡琪（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汶汶（左）和怡琪（右）兩人年齡、身高、比例都一樣，個性意外地很合。（圖／記者葉政勳攝影）
談到2024年的願望，兩人依舊默契十足。汶汶則期許自己能在啦啦隊舞台上發光發熱，「我要展現不一樣自己給球迷看，我要努力突破自己心牆」，希望大家能看到她私底下的活潑樣子，而不是一個包袱的她。怡琪則說，「我也希望展現不同面貌給大家，更進步、發展更多元，繼續把正能量帶給大家。」

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▲中信啦啦隊汶汶（左）、怡琪（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汶汶（左）和怡琪（右）兩人都希望在2024年有所突破，展現自己不一樣的面貌給大家看。（圖／記者葉政勳攝影）

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