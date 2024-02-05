本周咖啡優惠！7-11咖啡買1送1　全家「第2杯9元」、霜淇淋買2送2

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📍APP｜限2月5日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限即起至2月6日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至2月6日，會員消費／繳費／EC寄取
◾大杯燕麥拿鐵加購第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜即起至2月7日
◾珍珠飲品任選6杯320元，7.2折（原價75元、特價54元）
◾風味飲系列熱飲任選6杯230元，7折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵中杯、抹茶拿鐵中杯
◾蜂蜜美式任選6杯300元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅，任選6杯255元，7.1折（原價60元、特價43元）
📍門市｜2月6日至2月9日
◾CITY CAFE大杯拿鐵，買2送1，7折，原價55元、特價37元
◾CITY PRIMA大杯精品美式買2送2，5折，原價110元、特價55元
📍LINE送禮｜即起至2月9日
在LINE送禮下單，完成兌換第一杯價65後可獲得贈品券，相當於買一送一，兌換期至2月29日。
◾[尾牙限時兌換1+1]熱厚乳拿鐵，原元、平均33元，購買連結點此
🟡星巴克
年前上班最後衝刺，今（5）日起至2月6日連續兩天，買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
優惠品項不含含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。