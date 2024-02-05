2024立春習俗禁忌！快存168開運招財　躲春時間2H「化整年災禍」

本周咖啡優惠！7-11咖啡買1送1　全家「第2杯9元」、霜淇淋買2送2

▲7-11自2月6日起大杯美式買2送2、大杯拿鐵買2送1；全家單品咖啡第2杯9元；星巴克連兩天買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11自2月6日起大杯美式買2送2、大杯拿鐵買2送1；全家單品咖啡第2杯9元；星巴克連兩天買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

再過3天就要迎來一周春節年假，年節大趕工時期，提神咖啡喝起來！7-11透過LINE購物爽喝買1送1，全家限今（5）日單品咖啡寄杯第2杯9元，以及霜淇淋買2送2倒數；星巴克年前最後一次開跑「買1送1」，《NOWnews》整理各家好康，每杯原價、平均特價、折扣幅度一篇看懂。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限2月5日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍APP｜限即起至2月6日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）

🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2月6日，會員消費／繳費／EC寄取

◾大杯燕麥拿鐵加購第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

📍APP｜即起至2月7日
◾珍珠飲品任選6杯320元，7.2折（原價75元、特價54元）

◾風味飲系列熱飲任選6杯230元，7折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵中杯、抹茶拿鐵中杯

◾蜂蜜美式任選6杯300元，7.1折（原價70元、特價50元）

◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅，任選6杯255元，7.1折（原價60元、特價43元）

▲7-11線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜2月6日至2月9日
◾CITY CAFE大杯拿鐵，買2送1，7折，原價55元、特價37元

◾CITY PRIMA大杯精品美式買2送2，5折，原價110元、特價55元

📍LINE送禮｜即起至2月9日
在LINE送禮下單，完成兌換第一杯價65後可獲得贈品券，相當於買一送一，兌換期至2月29日。

◾[尾牙限時兌換1+1]熱厚乳拿鐵，原元、平均33元，購買連結點此

🟡星巴克
年前上班最後衝刺，今（5）日起至2月6日連續兩天，買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

優惠品項不含含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

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