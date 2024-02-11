陳柏霖專訪／甜戀女團成員10年！大仁哥過年遭催婚4字化解

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東方人過年勢必會討論的話題「紅包包多少？」今年27歲的蔡凡熙笑問41歲的陳柏霖：「哥哥今年有紅包嗎？」還搞笑討紅包、一開口就是8位數天價，令陳柏霖直呼：「這是包養吧！」蔡凡熙提到小時候收過最多的紅包大約2萬元，最奇妙的是前女友拿過爸爸紅包，但身為親生兒子的他卻沒拿到，陳柏霖笑說：「是當女兒吧！」也透露自己給的孝親費約為7、8位數。
過年被親戚催婚沒在怕！陳柏霖「再想一下」輕鬆打發
陳柏霖與女友庭瑄（Popu Lady前團員）因合作電影《變身》結緣，兩人愛情長跑10年，逢年過節必被問到：「要結婚了沒？」對此，陳柏霖一臉若有所思的表示，還不知道何時會結婚：「再想一下！」但可以肯定的是，屆時結婚一定會邀請蔡凡熙參加婚宴。
長輩過年硬開話題亂聊天！陳柏霖「1招傳授」不尷尬
「千萬不要當那種大人！」陳柏霖奉勸長輩們千萬不要硬開話題聊天：「交女朋友了嗎？畢業了嗎？考第幾名？」與其讓氣氛陷入尷尬，不如陪著晚輩一起玩樂就好，而面對長輩逼問白目問題的時候，他也不逃避而是正面對決；蔡凡熙曾被問「演藝圈前輩八卦」，所幸家中有神隊友姊姊擋下：「我弟弟都沒在出門，他不知道啦！」電影《還錢》熱映中。
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