影／台中免門票景點！漫畫看到爽　可以躺床看、還能躲廁所翻18禁

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首度開放的國漫館8大主題策展，以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫及體感劇場出發，期待觀眾進入園區能沉浸式體驗漫畫的魅力及官舍群特有的空間氛圍。如在整個園區可說是精神時光屋的演武場（編號01），「台漫的魔幻時刻」特展以打開時間膠囊概念，展出歷屆金漫獎經典作品及典藏，包含劉興欽、許貿淞、游龍輝、蕭言中、蔡志忠等手稿，不僅一覽不同世代的共同記憶，也逐步勾勒未來的國家漫畫博物館輪廓。
漫畫雜貨屋 展至4月28日
編號07宿舍的第1季展覽主題，主要展示兩部以「日常生活裡的商店」為主的漫畫，包括阮光民的《用九柑仔店》與謝東霖的《神明便利商店》。門口設置的「神明便利商店自動販賣機」，只是展示，不能投幣，令不少粉絲敲碗，希望能把符水實體化、想買罐裝符水。
柑仔店與便利商店是不同年代的台灣人再熟悉不過的風景，兩位漫畫家分別以各自熟悉的「便利店」為主題敘事，創作技法與故事開展也各異其趣，大量使用台灣元素卻不落於說教，更分別授權影集、舞台劇等不同衍生可能。
漫畫旅宿「HOSTEL NAME ネーム COMICS in TAIWAN」 展至4月28日
位於編號08宿舍的漫畫旅宿，延續「宿舍」的空間概念，以廢廢子《廢廢子の充氣大冒險！》、每日青菜《Day Off》、HOM《課金派戀愛》、Pam Pam Liu《歡迎光臨 MY SOUL》等7個愛情與關係為主軸的漫畫，創造出7個專屬漫畫作品及作者的風格空間。
每日青菜《Day Off》展出封面多款草圖、10個不為人知的背景故事，並鋪上真的「床」，讓參觀者可以躺在床上看漫畫、欣賞《Day Off》片段；Pam Pam Liu《歡迎光臨 MY SOUL》也還原漫畫裡的白沙發，供讀者感受、獲得療癒。
擅長繪畫溫柔又療癒18禁作品的廢廢子，在日式走廊盡頭展出18禁漫畫《廢廢子の充氣大冒險！》、《直到夜色溫柔》，並貼心的在展區前掛上布簾，明訂「限制級，未滿18歲之人不得閱聽」，讓親子不會誤入該區。
《廢廢子の充氣大冒險！》在走廊盡頭的小房間設展，提供觀眾更私密的空間，從牆面、衛生紙卷軸、到天花板，都有漫畫片段，給予更多元的觀看方式；《直到夜色溫柔》則是在日式宿舍裡真正的「廁所」展出，這間廁所不能使用，只是展出作者手稿、漫畫作品的地方。
閱覽區域
此外，園區內也特別規劃閱覽區域，包含在編號03演武場附屬設施的「林森路33號租書店」裡，設有懷舊狹窄的租書店書架；以及在編號12號宿舍可以邊「甲拉麵」邊看台漫雜誌，都有提供座位，讓參觀者坐下來，免費看漫畫。
林森路33號租書店 展至12月22日
「林森路33號租書店」位於編號03的演武場附屬設施，重現早期漫畫租書店的閱讀氛圍，不但在牆上復刻租書規則，也在牆上貼上「監視錄影中」的告示，且角落都設有座位，可以讓參觀者取書、免費閱讀，但要注意，1992年以前的盜版漫畫，由於是非授權，只能藉由櫥窗欣賞封面，無法翻閱，其餘正版授權漫畫才能夠拿起來閱讀。
該展區解鎖當年社會背景，讓觀眾理解「盜版漫畫」是如何走入正版授權的時代。當時許多出版社為了因應審查，將角色日文名改為中文名，像「哆啦A夢」被稱為「小叮噹」，「靜香」被改成叫「宜靜」等等，且出版的厚薄、印刷品質各家不同，這樣的現象直到1992年新著作權法修正通過後，盜版漫畫才逐漸在台灣消失。
時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧 展至12月22日
編號12的宿舍，是大正時期的日式建築，此區將1950至2010年代風靡台灣數十年，反映不同年代漫畫風格及流行趨勢的的漫畫雜誌一次展出，如早期的《東立漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等等，且書架旁有許多座位，可以讓資深漫畫迷坐下來翻閱，沉浸在往日追漫時光，該展區還與「甲拉麵」餐廳結合，肚子餓了的話，也可以邊吃拉麵，邊看漫畫。
泡漫畫－公共澡堂體驗 展至4月17日
除了漫畫的展示外，國漫館園區也提供互動式、沉浸式觀展體驗，編號05的台中刑務所浴場，是進入各展區的前導空間，該處以原「浴場」空間涵義，加上「漫畫」元素，讓參觀者能在此一同「泡漫畫」、「畫漫畫」、與展區泡澡的動物們拍照打卡。
國家漫畫博物館園區東側基地開放資訊
收費：免門票參觀
參觀時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）
農曆年節參觀時間：小年夜提前於18:00休館，除夕、初一、初二休館，初四遇週二休館日無休，照常開放
地址：台中市西區林森路33號（原台中刑務所官舍群）
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