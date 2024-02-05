高球／美國高協找來重要贊助商　2024美國女子公開賽獎金達3.7億

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Ally金融是女子體育領域的市場推動者，它有一個50/50承諾，是指要實現男子體育和女子體育付費媒體支出的平等。 與美國高協的合作有助於Ally金融實現這一承諾，它將在NBC環球媒體進行大量投放，擁有在美國女子公開賽期間製作獨家轉播專題節目的權益。該項合作也大大提前了 Ally金融實現男子體育與女子體育投入均衡的目標，目前預計到 2024 年底將達到女子體育投入和男子體育投入比：45/55。
「與Ally金融合作不僅使我們能夠繼續提升美國女子公開賽的水平，而且還可以通過美國國家發展計劃進一步履行我們對這項運動未來的承諾計劃」，美國高協首席執行官邁克·萬恩 (Mike Whan) 說道。「Ally金融已成為體育界的一股力量，對整個行業充滿熱情。 它的品牌價值觀和行動與我們完美契合，非常期待未來的合作。」
美國高協是高爾夫球界領先的組織，創立125年來一直致力於維護這項運動的公平性。 Ally金融近年來承諾平衡其女子和男子體育項目的付費廣告支出，引發了很大關注，在體育界盛譽良好。本次與美國高協的合作，也是它首次來到國家級高球舞台。
「高爾夫運動正在迅速崛起，其粉絲群體比以往任何時候都更加多元化，這與那些選擇通過 Ally金融進行投資的人是一致的，」Ally金融的體育營銷主管斯蒂芬妮·馬西亞諾 (Stephanie Marciano) 表示：「美國高協是一流的組織，它為我們提供了一個強有力的機會可以對女子賽事和男子比賽都產生積極影響，並在世界範圍吸引全新的體育迷群體。非常高興能夠與美國高協合作，兌現體育營銷方面的承諾。」
美國國家發展計劃於去年初由美國高爾夫球協會啓動，是美國首個培養頂級球員的項目，它將從青少年高球競技開始，幫助球員逐步邁向這項運動的頂峰。 作為創始合伙人，Ally金融將投資數百萬美元，協助培養和資助下一代偉大的美國高爾夫球手。 在該計劃中，Ally金融和美國高協希望為不同背景的高爾夫球手提供參與這項運動的機會，並助力美國青少年高爾夫球手消除成長道路上的經濟障礙。
此外，Ally 還宣佈簽約著名高爾夫女子球員莉莉婭·烏。莉莉婭·烏將成為Ally團隊的一員，她表示：「很自豪能夠與Ally 合作，他們與美國高協合作，繼續履行改變女子運動、提升美國女子公開賽水平的使命。Ally金融對促進女性體育公平的承諾是前所未有的，我期待與他們合作。」
莉莉婭·烏將加入Ally金融獨特的品牌大使計劃，並就該品牌如何通過對女性體育的投資創造最大影響力提供建議。莉莉婭·烏和她的球童Cole Pensanti還將在參加美國高協以及LPGA的賽事時，在球衣正面展示Ally金融的標誌。