中國春運「急凍」！高速公路、高鐵都塞爆 多地航班延誤
中國農曆春節返鄉潮的「春運」，預計在40天內會有90億人口移動，各地交通路線都塞爆，加上寒冷天候、雨雪天氣攪局，中國多地陸空交通大亂，有人被困高鐵長達15小時，還有自駕族花了4天，才把原本以為只需15小時的路程開完。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，中國氣象單位日前發出警告，今年這波雨雪天氣，主要發生在華中地區，3日上午更發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，級別僅次於最高一級的紅色預警。由於春運已於上月底展開，運量還在持續上升，雨雪天氣也對陸空交通造成衝擊。
極端暴雪凍雨天氣侵襲，有行經華中的高鐵列車，因電線結冰難以導電，導致列車失去動力而停駛、嚴重誤點。有旅客透露，原本不到2小時的路程花了15個小時才到，車廂斷電意味著沒有暖氣供應，車上所有人都快被凍壞了。
除鐵路外，部分機場多架航班因跑道結冰被取消，數十條高速通行受阻，上百個收費站、路段一度封閉。有民眾從上海開車要回貴州，開了3天還沒到家，在高速公路上塞一整晚都下不了交流道的人不在少數。還有電動車駕駛因為電量不足，開不到目的地又找不到充電樁，進退兩難。
湖北的滬渝高速、許廣高速仙桃段，有居民用「吊籃」為滯留旅客提供熱水、泡麵、特產等免費物資。1名旅遊網紅「小末」和男友踏上返鄉路被堵，由於開的房車上有一些一般車輛沒有的設施，所以也提供其他同樣被塞住的人烤腸、熱水、外借洗手間等。