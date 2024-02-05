這日起變天！吳德榮曝春節天氣　連3天跌到10度「越近除夕越冷」

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吳德榮根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬指出，今日上午開始天氣逐漸好轉為多雲時晴，但東半部地區仍有局部短暫雨的機率；有一小股冷空氣來襲，北台灣轉冷，其他各地氣溫稍降，呈現「乍暖還寒」的天氣型態，民眾應注意氣溫變化。今日各地區氣溫為北部12至19度，中部13至25度，南部16至29度，東部15至26度。明日各地天氣多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨冷、白天氣溫略升。
吳德榮透露，最新模式模擬顯示，7日開始鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；8日降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率；除夕（9日）仍有局部雨，晚上開始降雨減緩、逐漸停歇。週三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。冷空氣以達到「大陸冷氣團」的機率為最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右。
最新模式模擬顯示，年初一（10日）天氣轉晴朗乾冷，初二（11日）清晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。不過受到「大陸高壓」東移影響，年初二白天起，天氣持續晴朗穩定至初五（14日），冷空氣逐日減弱，白天氣溫舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，吳德榮提醒大家仍應注意。