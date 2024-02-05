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陶晶瑩曬辣杯杯「成本0元」單據！3萬包零食全是贈品　求大家解惑

▲陶晶瑩曬辣杯杯成本0元的單據，上面3萬份零食全寫贈品。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陶晶瑩曬辣杯杯成本0元的單據，上面3萬份零食全寫贈品。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者薛羽彤／綜合報導

陶晶瑩夫妻倆與合夥人「吉品養生」劉吉仁撕破臉，雙方隔空喊話，陶晶瑩昨日再度曬出辣杯杯的「直接結帳現銷代收單」，上面寫著3萬份零食是贈品，成本為0元。她發文請網友們解惑，「可否請教一下食品界的各位前輩，這張單據是什麼意思？代表什麼樣的商業行為？說明了什麼？」

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▲陶晶瑩被對方抹黑，怒開直播訴真相。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩與劉吉仁雙方各說各話。（圖／陶晶瑩臉書）
貼文一出，有許多網友表示，「搭贈？很常業界會買十箱送一箱」、「我覺得搭贈機率滿高，如果是搭贈就也會算需要攤提的成本」、「不列入成本會計帳，但是有這筆銷貨」、「不管是搭贈還是贈品，三萬份也太誇張了」、「可能是有配合另外一張銷貨單，這張是零金額銷貨，作為搭贈品項。可以大幅降低商品的進貨單價」。

▲陶晶瑩發文詢問網友單據是什麼意思。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩發文詢問網友單據是什麼意思。（圖／陶晶瑩臉書）
劉吉仁日前發出4點聲明，稱陶晶瑩、李李仁與藍姓設計師好友有60%股份，利用增資想稀釋他的股權剩8%，李李仁還放話「我就領薪水把你的錢花掉」，讓他感嘆大開眼界，並怒批對方以訴逼和，希望他無償讓出股權，質疑2人「難道不是強搶？」陶晶瑩則在劉吉仁貼文下回應，「我還有很多證據，大家要看嗎？」強調會繼續上訴是為了要一個真相。

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