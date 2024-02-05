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再降100！台灣虎航今10:00開搶「機票799元起」　日韓越澳都有飛

▲台灣虎航今10:00開搶便宜機票！飛日本、韓國、越南、澳門「機票799元起」單程未稅，相較於過去促銷價「再降100元」；星宇航空官網也有新春優惠機票。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航今10:00開搶便宜機票！飛日本、韓國、越南、澳門「機票799元起」單程未稅，相較於過去促銷價「再降100元」；星宇航空官網也有新春優惠機票。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣虎航今（5）日10:00又有划算便宜機票開搶！飛日本、韓國、越南、澳門最低「機票799元起」單程未稅，相較於過去促銷價899元又「再降100元」，日本11個航點、韓國4個航點一次整理給大家；星宇航空官網也有新春促銷機票，台北飛日本大阪有網友買到13000元左右划算價格，《NOWnews今日新聞》記者現在查詢還找得到約14000元票價，看完馬上來去搶機票。

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📌台灣虎航今10:00開搶「機票799元起」　日韓越澳都有飛
台灣虎航今2月5日上午10:00，開搶超值優惠「機票799元起」單程未稅，相較於過去促銷價899元又「再降100元」，日本、韓國、越南、澳門都有飛。銷售期間2月5日10:00至2月6日23:59，搭乘期間6月1日至10月26日。
◾️飛日本
台北-羽田 2099 元起
台北-福岡 1799 元起
台北-仙台 2099 元起
台北-茨城 1899 元起
台北-岡山 1699 元起
台北-新千歲 2899 元起
台北-函館 2899 元起
台北-旭川 2899 元起
台北-新潟 2099 元起
台北-佐賀 1899 元起
台北-小松 2399 元起

◾️玩韓國
台北-首爾 1999 元起
台北-釜山 1999 元起
台北-濟州 2299 元起
高雄-金浦 1999 元起

◾️玩越南
台北/高雄-峴港 1799 元起

◾️玩澳門
台北/台中/高雄-澳門 799 元起

▲星宇航空加入美國預先安檢計畫後，將可為符合資格認證的旅客省下繁瑣的安全檢查程序。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空官網默默推出新春機票，台北飛日本大阪最低可搜尋到12000～14000元機票划算價格。（圖／星宇航空提供）
另外，星宇航空則默默推出新春促銷機票，官網可查詢到不少優惠價格，已有眼尖的旅客買到飛大阪來回機票約12000～13000元的限量經濟艙便宜機票，而《NOWnews今日新聞》記者同樣以台北飛日本大阪為目標，搜尋到4月底出發、5月初返程的來回機票還有14060元，飛熊本、沖繩也有划算價格；而試算6月台北來回大阪也有同樣1萬4左右的優惠機票，有興趣的民眾不妨試著搜尋看看。

▲星宇航空官網低調推出新春促銷機票。（圖／翻攝自星宇航空官網）
▲星宇航空官網低調推出新春促銷機票。（圖／翻攝自星宇航空官網）

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