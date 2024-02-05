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高雄16歲少女遭隨機侵犯！洗車工疑涉案遭逮　法院判無罪理由曝光

▲高雄一名16歲高中少女，於上學途中遭遇戴口罩陌生男子，案經法院審理，認為罪證不足，不能排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲高雄一名16歲高中少女，於上學途中遭遇戴口罩陌生男子，案經法院審理，認為罪證不足，不能排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者林盈君／綜合報導

高雄一名16歲高中少女，於上學途中遭遇戴口罩陌生男子，被強拖到暗巷侵犯，警方獲報後循線追查，鎖定黃姓洗車工疑似涉案，黃男被逮後遭法院裁定羈押，不過法院審理時，發現黃男於偵詢時雖自白認罪，但卻是警方引導式問詢，認為筆錄有瑕疵，黃男自白不具證據力，另外，黃男的身高特徵、所騎乘機車，均與監視器畫面、被害少女所述有別，且警方查扣的作案用手套，也無黃男、少女DNA，綜合上述等事證，不能排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。

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據了解，2022年3月間，被害少女準備搭乘捷運上學，卻在途中，遭一名陌生戴口罩的男子騎車撞倒，之後被強拖到暗巷侵犯，直到附近路人聽見少女哭喊，嫌犯才罷手離去。嫌犯犯案後變裝逃逸，檢警深入追查，鎖定黃姓洗車工涉案，並於黃男住處查扣作案用棉布手套、變裝後衣物等。檢方指出，依據監視器擷取畫面，加上黃男於警訊時的自白，被害人指述及其它相關證據，認定黃涉有犯嫌，向法院聲押獲准，並依妨害性自主罪嫌起訴。

案經法院審理，法官發現，黃男雖於自白時認罪，但在審理期間卻堅不認罪，另外，警方詢問，曾以「不認罪家人都會被帶回，一定會被關起來」等語恫嚇，且筆錄過程都是員警引導式問話，認定並非出於黃男本意之說法。法官認為，檢方於複訊時，黃男的回答內容與事實不符，且犯案經過、逃逸過程細節，以警詢印象回答檢察官，因此認為自白不具任意性，無證據能力。

再加上，黃男機車與犯嫌機車特徵有所不同，無法認定是否為同輛機車；被害少女所述犯嫌與父親身高差不多、約168公分左右，但黃男卻是身高180公分，法院請黃男模擬時，黃站在機車旁身形、走路姿勢，都與少女指認的犯嫌特徵有明顯不同。最後，警方在黃男住處扣到的手套，未驗出黃男與少女DNA，也未扣到犯嫌作案時衣物，並指出兩個時間點、兩人身型或穿著均明顯不同，因此合理懷疑，不排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。

對此，雄檢表示，犯嫌犯案後變裝逃逸，檢方根據監視器擷取畫面，黃男於警詢、偵查中自白犯案，以及被害人指述及其它相關證據，認定黃涉有犯嫌，並依法將其起訴。對於法官與審理中對證據的認定不同，將於收到判決後再行研議是否上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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