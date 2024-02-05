高雄16歲少女遭隨機侵犯！洗車工疑涉案遭逮　法院判無罪理由曝光

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案經法院審理，法官發現，黃男雖於自白時認罪，但在審理期間卻堅不認罪，另外，警方詢問，曾以「不認罪家人都會被帶回，一定會被關起來」等語恫嚇，且筆錄過程都是員警引導式問話，認定並非出於黃男本意之說法。法官認為，檢方於複訊時，黃男的回答內容與事實不符，且犯案經過、逃逸過程細節，以警詢印象回答檢察官，因此認為自白不具任意性，無證據能力。
再加上，黃男機車與犯嫌機車特徵有所不同，無法認定是否為同輛機車；被害少女所述犯嫌與父親身高差不多、約168公分左右，但黃男卻是身高180公分，法院請黃男模擬時，黃站在機車旁身形、走路姿勢，都與少女指認的犯嫌特徵有明顯不同。最後，警方在黃男住處扣到的手套，未驗出黃男與少女DNA，也未扣到犯嫌作案時衣物，並指出兩個時間點、兩人身型或穿著均明顯不同，因此合理懷疑，不排除犯嫌另有其人，判黃男無罪。
對此，雄檢表示，犯嫌犯案後變裝逃逸，檢方根據監視器擷取畫面，黃男於警詢、偵查中自白犯案，以及被害人指述及其它相關證據，認定黃涉有犯嫌，並依法將其起訴。對於法官與審理中對證據的認定不同，將於收到判決後再行研議是否上訴。
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