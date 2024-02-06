日職／陽岱鋼昔日簽約金高達1億！曾以5年15億天價轉戰讀賣巨人

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陽岱鋼本名為陽仲壽，出身台東，阿美族，是台東「陽家班」的天生好手，就讀高中時，選擇到日本福岡第一高校就讀，高中時期還曾經專心打球，被下「禁愛令」，努力學習日語，融入當地球隊。
當時的他可以守很多位置，加上臂力好，打擊出色，速度又快，被認為是「三拍子」球員，走守攻都有一定的能力。
選進陽岱鋼、10年不用選野手
當時日本棒壇流傳一句話「選到陽岱鋼、10年不用選野手」，可見陽岱鋼守備的高評價，火腿隊希望他進來擔任游擊手，成為金子誠的接班人，不過火腿內部競爭激烈，二壘手也有田中賢介等超級球星在。
不過陽岱鋼在選秀會上，卻掉下男兒淚，因為當時的軟銀會長王貞治原本高舉右手，以為已經抽到陽岱鋼，卻因為烏龍事件，讓火腿隊拿到交涉機會，原本陽岱鋼可以跟哥哥陽耀勳同隊，這個願望也消失。但火腿誠意夠，給他最高簽約金1億日幣，對他很有期望。
在二軍奮鬥多年、改練外野成就「新陽岱鋼」
陽岱鋼在二軍打擊、守備慢慢養成，但上一軍總是無法站穩，2009年選擇改名「岱鋼」直到2010年，因為稻葉篤紀受傷等，他才以外野手身分，逐漸出賽數破百，甚至被認為是新庄剛志的接班人，穿上一號球衣，陽岱鋼更有威力。
2013年的陽岱鋼在經典賽代表中華隊表現出色，回到日職大爆發，單季47次盜壘成功，並且有18轟的好成績，他的高人氣讓火腿不得不重視他，還有成立專屬「岱鋼席」、「台灣日」等活動。跟火腿簽下2年4億日幣的大約。
陽岱鋼在2014年單季25轟，2015年因為頭部撲壘，導致受傷，休息很長一段時間，但被扣薪4000萬日幣，之後年薪為1.6億日幣。2016年，他因為肋骨骨裂受傷，但仍撐著，為球隊建功，並上演不少美技，其中9月21日的「背後接殺」，被認為是日職史上「超美技」的守備。
轉戰讀賣巨人5年15億大約
回顧陽岱鋼2017年與巨人簽下5年15億日圓的超大型合約，在巨人5年期間留下打擊率2成58、24轟以及97分打點的成績，2021年更是僅在一軍出賽7場，留下打擊率1成43、0轟成績，多數時間都在二軍度過，且就連高潮系列賽也無法進入休息區為隊友打氣加油。
選擇到美國發展、陽岱鋼新挑戰
2022年陽岱鋼選擇到美國獨立聯盟發展，加入湖國碼頭犬隊，2023年轉戰大西洋獨立聯盟高點搖椅隊，其中還有到澳職布里斯本俠盜隊「打工」，即便月薪是過去巨人隊的10分之一，他也甘之如飴。
陽岱鋼今年選擇回到日職發展，加入二軍Oisix新潟天鵝皇隊，目的也不是為了錢，或許他還有機會回到一軍，也有可能就此引退，但挑戰依舊持續下去。
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