足球／4萬人搶看梅西卻落空！港球迷高喊退錢　一張票價近2萬台幣

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根據港媒《香港01》報導，梅西因為被認為是「世界球王」，成就無與倫比，是這次比賽的焦點，尤其他跟香港隊有機會對陣，即便一場票價高達4880港元（約19592台幣），球迷也趨之若鶩。
連貝克漢等團隊都道歉
由於苦等不到梅西上場，現場球迷開始對客隊和球隊股東之一貝克漢發出噓聲，並大喊「退錢」，貝克漢試圖向觀眾解釋，球迷不買單，還以噓聲以待。
邁阿密國際隊總管Gerardo Martino表示歉意，「我們感謝香港，過去幾天我們受到了很好的對待，感受到香港人的開放心態」、「我們理解球迷因為Luis Suarez和梅西的缺席，而感到非常失望。」
梅西因傷影響並未出賽
「世界球王」梅西36歲，或許是看到場地，也可能因為不想冒著風險下不出賽，不過球迷應該無法接受，梅西不上場，是醫療團隊的決定。
不退款也成為話題
賽事主辦單位在去年12 月就表示，如果Lionel Messi不參加比賽，將不會退款。梅西很冷靜，無論球隊進球或被「香港隊」進球，他也沒有反應，現場有人高呼「Refund（退款）」、「沉悶（Boring）」。
回顧過去大咖運動員「快閃」或是並未出賽，台灣也有「Nike喬丹快閃」事件最為嚴重，這也引發不少球迷不滿，因為花高價買商品，卻發生只有短暫看到「籃球之神」的機會，引發球迷不滿。
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