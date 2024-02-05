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足球／4萬人搶看梅西卻落空！港球迷高喊退錢　一張票價近2萬台幣

▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢　連貝克漢都被砲轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），因缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢　連貝克漢都被砲轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業足球大聯盟（MLS)邁阿密國際昨（4）日與香港隊進行交流賽，結果當家球星梅西（Lionel Messi），因傷缺席球賽，遭到香港球迷高喊退錢　，連球隊總管貝克漢（David Beckham）都被砲轟，梅西雖然在比賽前熱身跟伸展，但他並未出賽，根據港媒報導，梅西可能出賽的消息，讓4萬名球迷的等待成為憤怒，尤其票價高達近2萬台幣，因而引發話題。

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票價高達2萬台幣

根據港媒《香港01》報導，梅西因為被認為是「世界球王」，成就無與倫比，是這次比賽的焦點，尤其他跟香港隊有機會對陣，即便一場票價高達4880港元（約19592台幣），球迷也趨之若鶩。

▲梅西(Lionel Messi)無論比賽進球，都沒有反應。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西(Lionel Messi)無論比賽進球，都沒有反應。（圖／美聯社／達志影像）
連貝克漢等團隊都道歉

由於苦等不到梅西上場，現場球迷開始對客隊和球隊股東之一貝克漢發出噓聲，並大喊「退錢」，貝克漢試圖向觀眾解釋，球迷不買單，還以噓聲以待。

邁阿密國際隊總管Gerardo Martino表示歉意，「我們感謝香港，過去幾天我們受到了很好的對待，感受到香港人的開放心態」、「我們理解球迷因為Luis Suarez和梅西的缺席，而感到非常失望。」

梅西因傷影響並未出賽

「世界球王」梅西36歲，或許是看到場地，也可能因為不想冒著風險下不出賽，不過球迷應該無法接受，梅西不上場，是醫療團隊的決定。

不退款也成為話題

賽事主辦單位在去年12 月就表示，如果Lionel Messi不參加比賽，將不會退款。梅西很冷靜，無論球隊進球或被「香港隊」進球，他也沒有反應，現場有人高呼「Refund（退款）」、「沉悶（Boring）」。

回顧過去大咖運動員「快閃」或是並未出賽，台灣也有「Nike喬丹快閃」事件最為嚴重，這也引發不少球迷不滿，因為花高價買商品，卻發生只有短暫看到「籃球之神」的機會，引發球迷不滿。

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