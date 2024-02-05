直播主「Miss布丁」挨告！公司控違約怒求償216萬 判決結果出爐
於臉書擁有超過百萬人追蹤的直播主「Miss布丁」（本名蔣依庭），過去與浪LIVE直播平台簽約、成為獨家主播，但她被控於合約期間內，擅自在TikTok（抖音）直播，違反契約競業禁止規定，浪LIVE平台「旭瑞文化傳媒公司」，因此向「Miss布丁」提告求償216萬元，案經台北地院審理，判「Miss布丁」須賠償36萬元，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「Miss布丁」與「旭瑞文化傳媒公司」的浪LIVE直播平台，於2021年5月間簽訂合約，時間為2021年6月1日至2022年7月31日，「Miss布丁」為浪LIVE直播平台獨家主播，但「旭瑞文化傳媒公司」指出，「Miss布丁」在合約期間，卻擅自註冊抖音註帳號並直播，已違反合約競業禁止約定，提告求償200萬懲罰性賠償金、16萬元律師費，共計216萬元。
對此「Miss布丁」駁斥，認為合約中雖載明僅可臉書和IG直播，但抖音直播與臉書直播性質相近，且她和觀眾互動、目的在於增加粉絲人數，因此不認為有違約。案經台北地院審理，認為抖音是影音平台，提供使用者購買虛擬禮物打賞，性質與浪LIVE直播平台相似，另外，合約中清楚載明僅臉書和IG直播例外，並不包括抖音在內，認定「Miss布丁」確實違反競業條款。
而根據「Miss布丁」與公司方的對話，其也坦承在與浪LIVE直播合約屆滿之際，有和抖音接觸、了解營運模式，每周直播約2到3次，收入約10萬元，還提及「我在那邊是播好玩的沒有簽約」、「通常都會良性勸導吧」等語，認為「Miss布丁」確實已清楚自己違約。法官依據「Miss布丁」在浪LIVE直播受領的分潤、打賞金額，判其應賠償36萬元。