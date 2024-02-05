NBA／Beal首度重返老東家！砍本季新高43分　太陽140:112痛宰巫師

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本場比賽太陽可說是一路壓著巫師打，第一節比賽開始Bradley Beal、Devin Booker就聯手發威，單節就分別挹注14、12分，第二節比賽太陽繼續維持火燙狀態，巫師毫無招架能力，半場打完太陽就以79:58領先巫師。
易籃再戰後Bradley Beal持續表現高檔，第三節獨得15分，三節打完比賽早早進入垃圾時間，巫師也無心再戰，終場就以28分之差遭到太陽痛宰。
Bradley Beal是在休賽季被華盛頓巫師交易至鳳凰城太陽，太陽也正式組成Durant、Booker、Beal的三巨頭連線，巫師在這筆交易中換來Chris Paul、Landry Shamet、二輪選秀權、交換選秀權，同時巫師並同意多送後衛Jordan Goodwin與前鋒Isaiah Todd到太陽。
太陽隊這場比賽全場共計88投54中，命中率高達61%，也是贏球主因，三分線外出手則是25投11中，命中率44%。Bradley Beal出賽31分鐘，21投16中、三分球5投4中，罰球則是7投全數把握，得到43分6助攻，得分創下來到太陽隊後的新高紀錄，賽後他也對現場觀眾手比愛心，並與昔日巫師隊友相互擁抱致意。
Kevin Durant打得輕鬆，9投7中攻下18分，Devin Booker貢獻14分。巫師隊方面以Deni Avdija表現最好，攻下24分，Tyus Jones得到14分8助攻，至於Jordan Poole則是手感慘澹，7投1中僅得4分。
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