台股封關日早盤萬八失守 台積電撐盤！泛神盾集團強勢攻高
美股四大指數上周五（2日）收漲，台北股市今（5）日封關日，早盤開高走低，一度跌逾60點，下殺來到17992點，萬八大關又失守。權值王台積電強勢走高，早盤漲10元，來到645元，漲幅1%。但其他大型股熄火，如聯電、聯發科、鴻海都走跌態勢，股王世芯漲逾2%。今日中小型股較活潑，像是泛神盾集團依舊強勢強漲，其中安國飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上周五（2日）上漲134.58點，或0.35%，收38654.42點；那斯達克指數上漲267.31點，或1.74%，收15628.95點；標普500指數上漲52.42點，或1.07%，收4958.61點；費城半導體指數上漲56.24點，或1.31%，收4336.73點。
台北股市今日封關日，早盤開高走低，一度跌逾60點，下殺來到17992點，萬八大關又失守。晶圓代工龍頭、權值王台積電強勢走高，早盤漲10元，來到645元，漲幅1%以上。同樣是晶圓代工的聯電跌約1%、世界先進跌0.6%、力積電小漲。
其他重要電子股，聯發科、宏碁、群創、和碩、國巨跌0.5%左右。鴻海、華碩、友達、日月光跌約1%。今日華城逆勢抗跌，強漲逾3%。美超微日前上修財測，美超微概念股麗臺飆漲停，另外股王世芯漲逾2%。
而AI概念股表現差強人意，技嘉漲逾1%、緯創漲0.8%、英業達跌0.5%、廣達與緯穎小漲。至於泛神盾集團依舊強勢，早盤安國飆漲停，安國漲0.8%、晶相光漲4%、芯鼎與迅杰漲2%多、神盾漲逾1%。