年終自己賺！去年11-12月統一發票13人中千萬 另有17人抱走200萬
去（112）年11-12月期統一發票已在1月25日開獎，財政部將於今（5）日下午公布中獎清冊，根據財政部初步統計，這期統一發票共有13人中了1000萬元特別獎，另有17人抱走200萬元特獎，並自今年2月6日開放領獎至5月6日，請大家記得對獎，中獎者記得要在5月6日以前領獎，才不會跟大獎擦身而過。
記者顏真真／台北報導
去年11-12月期統一發票日前已順利開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，其中特別獎1000萬元中獎號碼為「63603594」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「73155944」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「94985899」、「57283420」、「62825278」，財政部也將於今日下午公布中獎清冊。
根據財政部初步統計，11-12月統一發票1000萬元特別獎共有13人中獎，200萬元特獎更有17人中獎。若根據各家超商及超市自行公布的中獎清冊，全家便利商店共有10位幸運兒中大獎，有4位消費者花費百元內就幸運中獎，其中特別獎1000萬元共開出2組，1組落在「全家」彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主，另1組特別獎則由「全家」經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。
7-11統一超商這期共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎，其中一位民眾花35元買咖啡獲得200萬元獎金，運氣相當驚人！另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主，千萬大獎得主，消費明細、中獎門市一次看。
全聯也開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在屏東潮州朝昇東門市，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙巾，就獲得特別獎1000萬元；特獎200萬開出門市為台中沙鹿，幸運中獎者花費218元購買可樂、蠶豆等零食，就獲得特獎200萬元。