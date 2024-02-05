足球／梅西不上場原因解密！邁阿密國際教練道歉 盼香港球迷原諒
邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi）昨（3）日未出席與香港隊的友誼賽，引發球迷震怒，雖然梅西也有上場賽前熱身、訓練或是伸展等運動，但梅西未出賽，球迷有受騙的感覺，加上梅西從頭到尾坐壁上觀，讓球迷觀感不佳，最後還扁嘴離開，香港球迷要求退款，邁阿密國際主帥Gerardo Martino賽後道歉，仍無法平息眾怒，而梅西不上場的原因，也隨之曝光。
記者吳政紘/綜合報導
根據香港媒體《香港01》報導，邁阿密國際主帥Gerardo Martino表示，梅西的膝蓋有發炎狀況，「雖然過去數天一直有醫療團隊每日評估梅斯狀況，加上他昨日也有出席訓練，但由於發炎情況未改善，加上美職開季在即，不想讓球員冒險，經過上午檢查後，下午決定休息不上陣。」
另一位超級球星「牙擦蘇」Luis Suárez（蘇亞雷斯）在上一場跟沙烏地阿拉伯的比賽中也有擦撞，膝蓋有發炎狀況，經過評估也不適宜上場。
Gerardo Martino說：「這幾天我們感受到香港球迷的熱情，謝謝你們的款待。梅西和Luis Suárez沒有上陣，我明白香港球迷很失望，但經醫療團隊詳細檢查後，這是我們與醫療人員的決定。我也想派兩人上陣，但這樣風險太高，我無法冒險。我明白大家很失望，希望球迷們能夠原諒。」
根據《香港01》強調，梅西看來有「耍大牌」的狀況，過去英超名將都全力應戰，曼城、尤文圖斯等名門都很認真看待香港球迷的這塊市場，但看起來這次梅西的事件，將引發後續爭議。
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