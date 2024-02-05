「李明龍創意油畫個展」文化中心至上館登場

藝術家李明龍從事藝術的歷程是從室內設計、人像素描及一刀流剪影藝術到油畫創作、逾二十年。「2024李明龍創意油畫個展」在高雄市文化中心二樓至上館舉辦，展期自即日起至2/13止。
記者陳美嘉／高雄報導
李明龍亦是傳說中的「高雄愛河的一刀流剪影阿伯」，過去二十年每逢過年，愛河燈會期間便會出現一位「阿伯」戴著牛仔帽在愛河邊的攤位上為遊客表演剪影藝術，人潮是一圈圈地圍在攤位上，快、狠、準三十秒一刀完成、一個接一個大家等著能輪到他剪影，這樣的情景自2002至2019年有18個年頭風靡全台灣，在當時可說是燈會期間來愛河賞燈不可或缺的一項體驗。
李明龍表示，2019年新冠肺炎襲台時期全台的戶外活動不是停止就是延期，愛河榮景也就此休息了；2019至2023年李明龍便沈澱自我、潛心專注研究油畫創作，其中以畫筆與畫刀的巧妙配合應用最感興趣。
李明龍自許以台灣前輩畫家的名言「以短暫的生命創造永恆的藝術」為銘，這次的油畫創作展將以個人的作畫風格灑脫的畫刀塗、披、抹代以畫筆的層層堆疊來表現台灣鄉土原貌的「粗曠中的力與美」，尤以記錄當下台灣可能即將消失的人、事、地、物、使之過往的生活痕跡永遠留在藝術裡，這是他的使命。