梅西造訪香港未出賽！贊助商恐損失6400萬 球迷不滿踢倒廣告看板
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）現在效力於邁阿密國際，隨著球隊到亞洲巡迴賽，昨（3）日在遭遇香港隊比賽中，他全程坐在板凳，表情十分冷靜，由於不少球迷花了昂貴的球票看梅西上場，但他卻無動於衷，引發香港社會輿論，球迷賽後不滿踢爆梅西廣告看板，連香港政府也都很重視，要求「給球迷一個解釋」，並可能撤銷梅西未能出賽活動的贊助款項約1600萬港幣（6400萬台幣）。
記者吳政紘/綜合報導
香港政府表示，「政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，主辦單位欠球迷一個解釋。」香港政府官方發言人也提到，大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應梅斯未能出場而扣減贊助款項。
球迷紛紛表達不滿，「主辦單位太羞恥了，應該要退款給大家。」一名香港球迷接受《衛報》訪問時也說出，「大家是來看梅西，這些小孩子也是來看他，真的好傷心。」
這次比賽由主辦方Tatler與邁阿密國際洽談，並且也吸引不少其他贊助商，政府方面，香港特首李家超、財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸、文體旅局局長楊潤雄等高官都到場。
不過賽事卻讓球迷失望，香港隊最後以1:4落敗就算了，梅西還全程坐壁上觀，這讓球迷不滿，梅西也未跟球迷致意，現場球迷不滿喊「退款」，還打爆他的廣告人形看板。
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