過年刮刮樂怎麼買？生命靈數也能挖掘發財能量　台彩教戰大公開

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至於算出的生命靈數各自代表什麼意思？台彩也提供建議，像是1號人：獨立、果斷的你天生就散發領導風範，凡事親力親為，不需倚靠旁人，財運就能跟著來，霸氣的你最適合史上最大咖的刮刮樂「2000萬超級紅包」（售價2000元），頭獎2000萬元就有8個，二獎200萬元+賓士休旅車有10個，三獎100萬元高達1000個。
2號人：對理財有幾把刷子的你思慮周全又擅長風險控管，不會將所有雞蛋放在同一個籃子裡。新春想發財就嘗試各種不同的刮刮樂吧！今年春節限定刮刮樂無論在玩法還是獎項都有很多選擇。想拚高頭獎的話，有頭獎2000萬元的刮刮樂「2000萬超級紅包」（售價2000元），若想張張有獎的話，有中獎率100%的刮刮樂「金龍獎」（售價500元），遊戲各有特色，不妨試試不一樣的遊戲，挖掘不一樣的驚喜。
3號人：行動派代表、害怕枯燥乏味的你，享受活在當下的快樂，來張龍年春節限定的刮刮樂像「金龍獎」（售價500元）、「金龍報喜」（售價200元）、「攏好運」（售價100元）、「龍來發」（售價200元）、「龍年行大運」（售價100元）都很適合，而且錯過很可能要再等12年。
4號人：天生理財高手的你特別注重安全感。過年想玩刮刮樂，高中獎率的遊戲絕對最適合你，像年度生肖限定「金龍獎」（售價500元），中獎率100%，張張有獎，讓你怎麼刮都能把獎金帶回家。還有台灣阿龍肖像限定的「金龍報喜」（售價200元）和生肖主題「龍年行大運」（售價100元），中獎率皆約50%，平均每兩張就有一張中獎！
5號人：身為崇尚自由的冒險家，面對沒興趣的事物直接躺平，一遇見新鮮有趣的事物便會積極爭取，財運也隨之而來，尤其過年想試手氣，玩法多樣的刮刮樂會是不錯的選擇，像一張刮刮樂有好幾種玩法的「金龍獎」（售價500元）、「五路財神」（售價500元）都很適合喜歡變化跟新鮮感的人。
6號人：重視人際關係有極佳的共情能力，付出的真誠與心力有時會散財也可能轉換為貴人運，讓財運滾滾來。過年最適合與親朋好友一起集資、齊心協力的玩各式各樣不同售價及玩法的刮刮樂，團圓相聚刮刮樂，讓過年更歡樂。
7號人：思慮謹慎又頭腦清晰的你守財功力一流，也是直覺力最強的一群人。過年玩刮刮樂記得善用敏銳的直覺，選擇幸運票號，說不定財運就降臨了。
8號人：自信又有遠見，熱愛享樂，雖然花錢不手軟，卻也很會賺錢。想發財的話，就繼續燃燒你的戰鬥力與熱情，高頭獎的刮刮樂會是不錯的選擇，像史上最大咖「2000萬超級紅包」（售價2000元），頭獎2000萬元有8個以及「1200萬大吉利」（售價1000元），頭獎1200萬元有5個。
9號人： 想像力豐沛又感性，雖害怕失敗但非常樂於助人，過年應景買刮刮樂可以從售價最親民的100元、200元遊戲入門，像「攏好運」（售價100元）、「良橙吉時」（售價100元）、「幸運紅包」（售價200元）、「恭喜發財」（售價200元）、「龍來發」（售價200元）等，不僅能做公益還有機會刮出獎金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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