葛萊美獎／饒舌歌手麥克瑞德奪3大獎！下一秒遭警方上銬帶離
第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於今（5）日早上9點（台灣時間）正式登場，在典禮開始前，已經先頒發部分獎項，其中饒舌歌手麥克瑞德（Killer Mike）奪走「最佳饒舌專輯」、「最佳饒舌歌曲」，以及「最佳饒舌表演」3大獎，沒想到下一秒他就被警察上銬帶走，讓全場錯愕。
記者吳雨婕／綜合報導
饒舌歌手麥克瑞德以專輯《Michael》、歌曲〈Scientists and Engineers〉分別奪下「最佳饒舌專輯」（Best Rap Album）、「最佳饒舌歌曲」（Best Rap Song），還有「最佳饒舌表演」（Best Rap Performance），不過他卻在奪獎沒多久，被警察上銬帶走，離開典禮會場。
據《TMZ》報導，麥克瑞德被帶離現場時，看起來並不擔心，他與警察走在一起時，還與其他人聊天並且跟其他與會者打招呼，執法部門的相關人士提到，麥克瑞德涉嫌在活動中與一名保全發生肢體衝突，因此被拘留，但沒有被逮捕，警察也在努力查證此事。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道