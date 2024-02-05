(G)I-DLE病號再添1！舒華傳身體不適缺席簽名會 粉絲憂健康狀況
南韓女團(G)I-DLE近日回歸樂壇，推出主打歌〈Super Lady〉，掀起超高討論度，然而從去年就不間斷的行程安排，導致成員Minnie、雨琦在回歸前夕掛病號，她們本來預計不參加回歸活動，但最後還是決定一起跑行程，讓粉絲看到完整的(G)I-DLE舞台。但近期(G)I-DLE為了參加各大音樂節目宣傳新歌，緊湊的行程，讓身體健康出問題的成員又多一人，台灣成員舒華日前因身體不適，缺席粉絲見面會與《Show! 音樂中心》的訪談環節，令許多歌迷十分擔心。
記者張芸婷／綜合報導
(G)I-DLE繼成員Minnie、雨琦掛病號後，舒華也在上週六（2／3）因身體不適向公司請假，經紀公司也緊急發出聲明表示：「舒華從昨天（2日）就出現感冒身體痠痛的症狀，需中斷預定行程，將會好好休息。」因此，舒華缺席了3日的粉絲簽名會以及視訊簽名會等活動，(G)I-DLE團員的健康問題也令粉絲相當憂心。
而對於(G)I-DLE成員接二連三的身體出狀況，團員之間也互相打氣喊話，薇娟在訪談時心疼表示：「希望這次的活動，（成員）可以一起帥氣又健康地好好活動下去」。而在3日的《Show! 音樂中心》小型粉絲見面會上，雨琦也遺憾表示：「今天舒華人不舒服，我也感到很心疼，我真的覺得『健康第一』是最重要的，粉絲們也要保持健康喔，知道嗎？」展現(G)I-DLE滿滿的團魂。2024年度活動才剛開始(G)I-DLE成員便持續傳出生病消息，令外界感到非常心疼。
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