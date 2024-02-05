華為重回中國手機銷冠！「秘密武器」折疊機熱議 軸承雙雄股價飆
有市場調研機構發布數據，顯示2024年前2周，華為重奪中國手機市場銷量冠軍，且傳出9月要推出Mate 70，使華為再度成為關注焦點。另外，也有外電報導，華為秘密開發全新Z型「三折機」，最快第2季問世，市場關注軸承雙雄兆利、富世達利多，而今（5）日兆利與富世達漲多，早盤兆利漲逾5%、富世達也漲近9%。
記者許家禎／台北報導
市場調研機構「Counterpoint Research」4日引用最新數據表示，華為在2024年前2週，以中國手機市場銷售第一的成績強勢回歸，由於中國自2019年被制裁以來，華為銷售量一直處於下降狀態，因此本次登頂，意味著重新獲得中國市場冠軍寶座。
而為了延續Mate 60系列熱潮，市場也傳華為正積極研發Mate 70系列，可能會搭載全新的麒麟晶片、四曲面2K螢幕等，還有望引入5.5G技術，估Mate 70將於9月發布，將成為iPhone 16系列的強勁對手。
另外，去年11月初，市場傳華為秘密開發全新「三折機」，希望兼具主流智慧手機與平盤的功能，而現在傳出最快今年第2季底問世，目前已經進入最終設計與驗證階段，市場認為軸承是折疊機最關鍵零組件，華為將擴大與兆利、富世達這兩大供應商備料，成為大贏家。
而今日兆利與富世達股價表現強勁，較大盤逆勢走高，兆利以247元開出，早盤漲14元，來到256.5元附近，漲幅5.77%漲勢強勁。富世達以638元開出，早盤漲57元，來到695元，漲幅8.9%、接近9%，漲勢凌厲。