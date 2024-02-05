壽司郎情人節X雷神巧克力「冰霸棒」開賣！2023十大人氣甜點一覽
近期征服多個排行榜票選冠軍的迴轉壽司霸主「壽司郎」，西洋情人節與日本雷神巧克力聯名開賣「黑雷神巧克力冰霸棒」！一次可以吃到巧克力餅乾、原味餅乾、慕斯、蛋糕等豐富點心滋味的多重口感，看來連「被壽司耽誤的甜點店」封號也都相當穩固。加碼曝光「台灣壽司郎2023十大人氣甜點」一覽，北海道牛奶霜淇淋、芒果雪花冰竟然只居第二、三名，榜首是「草莓巧克力聖代」，而且現在店上就吃得到。
記者蕭涵云/綜合報導
📌壽司郎X雷神巧克力「黑雷神巧克力冰霸棒」！情人節好甜蜜
曾引起海內外粉絲爆買導致缺貨的日本雷神巧克力，和壽司郎聯手打造情人節限定聯名甜點！壽司郎X雷神巧克力「黑雷神巧克力冰霸棒」，貪心打造雷神巧克力＋巧克力慕斯＋巧克力蛋糕，飽滿又豐富的三層口感。
在壽司郎的迴轉餐檯上，看到幽默還原的雷神巧克力包裝轉過來，忍不住會心一笑，打開便是最新甜點「黑雷神巧克力冰霸棒」，最上層吃得到巧克力餅乾、 原味餅乾及巧克力打造的酥脆口感，搭配下方滑順的巧克力慕斯及濃醇巧克力蛋糕，濃重大人系口味絕對收服巧克力控。2月14日起全台壽司郎期間限定販售，數量有限售完為止。
📌台灣壽司郎2023十大人氣甜點！冠軍打敗牛奶霜淇淋、芒果雪花冰
Top 10 卡達拉娜
Top 9 濃厚巧克力牛奶霜淇淋
Top 8 哈密瓜雪花冰
Top 7 焙茶牛奶綜合霜淇淋
Top 6 葡萄雪酪
Top 5 檸檬霜淇淋
Top 4 焦糖千層蛋糕
Top 3 芒果雪花冰
Top 2 北海道牛奶霜淇淋
Top 1 草莓巧克力聖代
而爭鮮也不遑多讓，爭鮮PLUS新春推出一系列甜點和飲品，除了日式起士糰子、紅豆甜甜糰子，還有甜蜜爆爆霜淇淋、莓好布朗冰淇淋，以及逮丸ㄟ珍珠奶茶、冰淇淋紅茶，讓大家呷甜甜過好年。