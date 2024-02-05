擺脫病弱謠言？習近平赴天津視察 大讚「包子」畫面瘋傳
中國國家主席習近平，近日前往天津考察，還大讚天津包子美味，並回憶文革時期。有分析認為，習近平提及文革時期的艱苦，是在勉勵中國自力自生，並在經濟不理想之際，塑造親民形象。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《自由亞洲電台》等外媒報導，習近平本月初在天津市委書記陳敏爾、中共中央政治局常委蔡奇陪同下，現身天津古文化街，網傳一段他在當地大讚包子、談論文革時期的畫面，只見他站在路中央，對著圍觀人潮說：「1966年我出去『串連』經過天津站，站台上賣天津包子，一小盒六個，我就買了一盒。哎喲，我說，怎麼這麼好吃！」
報導指出，過去中共領導人甚少會主動提及文革，習近平此番說話，是想帶出他在文革時受苦，現在終於「守得雲開」的意味，畢竟他本人在文革時期一度被視為「黑幫子弟」，經歷7年上山下鄉的生活。另外一方面也表現出親民形象並嘗試帶動經濟，「吃飽肚子防作亂」，就如2013年的習近平吃包子事件，後來就是有拉抬經濟的效應。
此外，由於習近平近日也被踢爆，疑似罹患胰腺癌、命不久矣，雖然有專家分析真實性不大，但也有民眾推測，習近平出訪天津大讚包子，也可能是在為「暴瘦」、「罹癌」等傳聞闢謠。