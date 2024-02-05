中和烘爐地爆行車糾紛！不滿後車「跟太緊」 3男球棒怒砸車遭逮
5日凌晨1時許，26歲尤姓男子與35歲黃姓、26歲邱姓友人，分別駕駛3台自小客車，從南部北上至新北市「烘爐地」看夜景，未料途中，尤男不滿後方車輛「跟太緊」，覺得遭對方逼車挑釁，竟直接停車攔下對方，而2名友人黃男與邱男，則持球棒砸毀對方車窗玻璃，3人犯案之後逃離現場，警方獲報後展開追查，循線逮捕涉案的尤男等3人，訊後依毀損、妨害秩序等罪嫌移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時在後方的21歲李姓男子，從桃園開車到新北市中和區烘爐地，疑似因上山途中緊跟前車，遭尤男誤會是逼車挑釁，遭尤男等人攔下嗆聲之後，黃男及邱男就持球棒砸車，李男的車子被砸毀，擋風玻璃碎裂，尤男3人犯案後逃離現場。警方獲報後，立即啟動線上圍捕，於中和區興南路二段攔截尤男等人。
尤男等3人於偵訊時坦承犯行，供稱不滿李男跟車挑釁，憤怒之下才砸車洩憤；李男則駁斥並無逼車挑釁，雙方各執一詞。警訊後，將尤男3人依法移送偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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