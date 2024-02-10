刮刮樂中獎圖鑑大公開 台中市去年刮出164個百萬獎居冠
每到農曆新年，大家領了年終獎金及紅包後，也都會想買張刮刮樂試手氣，看新的一年是否財運旺？台灣彩券公司也公布去（2023）年刮刮樂百萬獎項圖鑑，去年春節前發行的刮刮樂共有1092個百萬元以上獎項，全台共刮出1087個，其中又以台中市刮出164個居冠，再來是新北市及高雄市，若過年走春有到這些縣市，不妨可以買張刮刮樂，也許下一個百萬富翁就是你。
記者顏真真／台北報導
台彩統計，2023年春節前發行的刮刮樂共有1092個百萬元以上獎項，全台共刮出1087個，其中5個縣市都刮出百個百萬元大獎，其中台中市共刮出164個，居全台之冠，再來是新北市共刮出157個位居第2名，高雄市則是刮出138個位居第3名，桃園市刮出132個，台北市刮出124個百萬大獎，而連江縣則掛0，一個都沒刮出，金門及澎湖各刮出1個及2個百萬大獎。
若就第4屆來看，即2014至2023年發行的刮刮樂共有7920個百萬元以上獎項，全台共刮出7510個，其中新北市共刮出1291個，居全台之冠，台中市共刮出997個位居第2名，台北市則是刮出988個位居第3名，高雄市刮出928個排第4，桃園市刮出891個位居第5，而連江縣仍是一個都沒刮出，敬陪末座。
不過，今年農曆春節前發行的刮刮樂共有1351個百萬元以上獎項，創下歷年百萬元（含）以上獎項個數新高，若過年走春經過這些熱門中獎縣市，不妨把握握新春開運刮獎好時機，也許下一個百萬富翁就是你。