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綠白「電話門」民眾黨提告吳崢　黃珊珊批民進黨內鬥扯民眾黨

▲黃珊珊批民進黨內鬥扯民眾黨。（圖／記者邱新博攝，2024.02.05）
▲黃珊珊批民進黨內鬥扯民眾黨。（圖／記者邱新博攝，2024.02.05）

記者邱新博／台北報導

立法院長選舉落幕後，綠白雙方爆出喬院長風波，陷入電話羅生門。上週揚言提告的民眾黨今（5）日發出採訪通知，將於今日下午13時30分至台北地方法院正式提出民事告訴。不分區立委黃珊珊說，提告民事對象很清楚是民進黨發言人吳崢，他是受雇人，雇主是民進黨明知不是事實，希望一併負起連帶責任，另不實報導媒體也會一並提告。

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民眾黨今天上午9時46分發出採訪通知表示，將於今日13時30分赴地方法院，由副秘書長許甫、發言人李頂立以及委任律師，針對綠營高層、發言體系不實指稱民眾黨主席柯文哲主動致電喬院長，並透過特定媒體放話一事，正式提出民事告訴。

民眾黨團今天舉行記者會說明新會期的優先法案，媒體問及，為何只提出民事而沒有刑事告訴？黃珊珊說，他與卓榮泰會面是1月25日，那時民眾黨團還沒做出決議，在30日前各立委都是持開放態度，柯辦也接獲兩大黨的人來表示善意，希望溝通國會正副院長，民眾黨保持開放態度，希望望聽取兩黨參選候選人對國會運作、議事意見。

黃珊珊說，他與卓榮泰有共同朋友，因此持善意溝通立場去聽對方的意見，卓榮泰有提出3項意見，對她而言，那就是卓的方案，她沒有提方案，但有據實回報給黨中央，但由於後續太多人想要跟黨團成員和柯文哲溝通，因此才會公開歡迎大家都到黨團正式拜訪，婉拒私下約訪，以免爭議。

黃珊珊表示，1月29日兩黨候選人拜訪黨團，1月30日黨團會議做成決議，1月31日召開記者會公布投票意願與投票方式，沒有與其他政黨交換院長候選人條件的問題，且2月1日自由時報總編鄒景雯就寫了報導，指出有民進黨人士多方接觸民眾黨，包含民進黨前主席來溝通，但民眾黨沒有接受民進黨提出的方案，顯見不是民眾黨爆料，而是綠營爆的料。

黃珊珊指出，ETtoday和三立兩家媒體和吳崢卻稱，民眾黨主動接觸民進黨，扭曲放話，明明是民進黨黨內內鬥，自己爆料卻要扯民眾黨。黃珊珊直言，卓榮泰如果認為自己被誤解，應該要去問自由時報為何2月1日當天爆料出來？問問自由時報，可能比他清楚。

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