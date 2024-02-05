葛萊美獎／泰勒絲奪「最佳流行演唱專輯」！上台無預警拋重磅喜訊
「樂壇盛事」第66屆葛萊美獎頒獎典禮在今（5）日早上9點（台灣時間）於洛杉磯舉行，今年一口氣入圍多項獎的泰勒絲（Taylor Swift），於稍早奪下「最佳流行演唱專輯獎」（Best Pop Vocal Album），上台領獎時，她驚喜宣布將要推出第11張專輯，讓全場超嗨。
記者吳雨婕／綜合報導
泰勒絲憑著專輯《Midnights》奪下葛萊美獎「最佳流行演唱專輯獎」，讓人驚訝的是，因為泰勒絲有6張專輯的母帶所有權改變，所以製作重置專輯，目前已經重置了4張，而她在台上宣布，不會有重新錄製的版本專輯《Reputation》 （Taylor's Version），相反的，泰勒絲無預警丟出重磅消息，就是她即將在今年4月19日推出全新的第11張專輯《The Tortured Poets Department》。
此外，與泰勒絲一起入圍「最佳流行演唱專輯獎」的還有紅髮艾德Ed Sheeran《- (Subtract)》、Olivia Rodrigo《GUTS》、麥莉希拉（Miley Cyrus）《Endless Summer Vacation》、Kelly Clarkson《Chemistry》
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