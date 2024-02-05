7-11過年咖啡優惠！美式買8送8、拿鐵買2送2可寄杯　霜淇淋買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜2月6日至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）
好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。
好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元
好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。
◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。
◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。
◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。
◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。
📍門市｜2月9日至2月14日
7-11門市自除夕起限時6天，2月9日至2月14日期間開跑「好運龍來刮刮樂活動」，買指定商品單筆滿222元送實體刮刮卡，全台限量100萬張。
刮刮卡有「登錄序號抽大獎」、「好運免費送」、「超值好康優惠券」3重好康，天天抽1位百萬OPENPOINT點數富翁，還有鑽戒、黃金、電動車、日本來回機票等總價超過650萬元大獎。
📍7-11霜淇淋、思樂冰優惠
霜淇淋在2月7日至2月14日期間，持icash Pay、icash2.0支付買一送一。思樂冰即起至3月5日每逢周末五六日，全品項第2杯半價。買特大杯另有「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯保證中獎，最低享2杯1元。酷聖石複合店於2月8日至2月18日加碼，3oz冰淇淋第二件半價。
🟡7-11開工咖啡優惠
門市於2月14日至2月20日限定，CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價；線上APP則於2月15日至2月20日期間，每日限量開賣特大美式買8送8、特大拿鐵買5送2。
📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2
◾濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾SWEETORY可可球系列買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1
📍門市｜2月14日至2月20日
CITY系列大杯以上任選第2杯半價，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品（不含中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡）。
📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大美式買8送8 ，每日限量2萬組
◾特大拿鐵買5送2 ，每日限量2萬組
◾風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元，限量5萬組。
◾中杯精品美式3杯168元，限量5萬組。
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元，限量5萬組。
◾青梅冰茶/優格好多青任4杯168元，限量5萬組。
🟡全家便利商店
📍APP｜限2月5日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜限即起至2月6日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）