見親戚注意！二手菸恐傷孩子眼睛　發炎、乾眼全上門

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因此，王一中表示，吸菸者的眼部病變風險高於一般未吸菸者，其中一天抽20支以上的重度吸菸者，老年性黃斑部病變機會是2到3倍、20年以上的失明機會是1.76倍，即使戒菸，20年後的失明機會仍是一般人的1.40倍，因此民眾千萬不要因為好奇心或其他理由接觸菸品。
王一中也提到，抽菸者的眼壓較高，產生青光眼機會是不抽菸者的2.9倍；吸菸者罹患白內障的機率則比不吸菸者多出2到3倍，且通常更早發病、病程進展更快，也因為眼球長期處在發炎狀態下，更容易出現乾眼症，而吸菸產生的有害粒子也會讓情況更加惡化。
此外，王一中說，菸煙中的有害物質顆粒還會隨菸霧散落進眼睛，也會影響眼睛周圍組織，導致眼睛刺激發炎、浮腫、乾眼或眼瞼疾病等，有研究指出，二手菸造成年僅6歲的兒童出現眼睛受損情形；孕婦吸菸則會讓新生兒細菌性腦膜炎的可能性提高5倍，若出現早產情況，可能會導致嚴重的眼睛問題。
衛福部國健署也呼籲，拒菸（煙）能減少花費，每天少抽1包菸，以目前市占最多菸品價格每包菸125元計算，一年省下4萬5,625元，戒菸10年，省下超過45萬元，省下的菸品費用更可用於與家人出遊、享受美食、犒賞自己或投資理財，更可以保護眼睛、欣賞生活百態。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！