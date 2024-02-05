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見親戚注意！二手菸恐傷孩子眼睛　發炎、乾眼全上門

▲吸菸不只傷害自己的眼睛，還可能增加周邊的人眼睛發炎與病變風險。（示意圖／取自 Pexels ）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
▲吸菸不只傷害自己的眼睛，還可能增加周邊的人眼睛發炎與病變風險。（示意圖／取自 Pexels ）【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！

記者林志怡／台北報導

過年回家見親戚時，家長注意了！台大醫院眼科部主任王一中指出，吸菸者的眼部容易出現發炎的情況，提高黃斑部病變、青光眼、白內障等各種病變發生機會，且菸煙中的有害物質顆粒，還會隨菸霧散落進眼睛，周邊的人接觸到二手菸也會受害，過去就曾經出現二手菸造成年僅6歲兒童出現眼睛受損的案例。

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王一中指出，菸草中含有尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物質，從呼吸系統進入血液循環後，會在體內各處流竄，因此吸菸者的細胞免疫力會明顯下降、自由基也會增加，各處都可能出現發炎或缺氧的情況，經過眼睛時，則會導致眼部的血液含氧量或營養物質下降。

因此，王一中表示，吸菸者的眼部病變風險高於一般未吸菸者，其中一天抽20支以上的重度吸菸者，老年性黃斑部病變機會是2到3倍、20年以上的失明機會是1.76倍，即使戒菸，20年後的失明機會仍是一般人的1.40倍，因此民眾千萬不要因為好奇心或其他理由接觸菸品。

王一中也提到，抽菸者的眼壓較高，產生青光眼機會是不抽菸者的2.9倍；吸菸者罹患白內障的機率則比不吸菸者多出2到3倍，且通常更早發病、病程進展更快，也因為眼球長期處在發炎狀態下，更容易出現乾眼症，而吸菸產生的有害粒子也會讓情況更加惡化。

此外，王一中說，菸煙中的有害物質顆粒還會隨菸霧散落進眼睛，也會影響眼睛周圍組織，導致眼睛刺激發炎、浮腫、乾眼或眼瞼疾病等，有研究指出，二手菸造成年僅6歲的兒童出現眼睛受損情形；孕婦吸菸則會讓新生兒細菌性腦膜炎的可能性提高5倍，若出現早產情況，可能會導致嚴重的眼睛問題。

衛福部國健署也呼籲，拒菸（煙）能減少花費，每天少抽1包菸，以目前市占最多菸品價格每包菸125元計算，一年省下4萬5,625元，戒菸10年，省下超過45萬元，省下的菸品費用更可用於與家人出遊、享受美食、犒賞自己或投資理財，更可以保護眼睛、欣賞生活百態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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