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足球／梅西港賽未踢引不滿！貝克漢也遭殃　C羅深圳行後再現爭議

▲阿根廷足壇巨星梅西訪港未出賽引發球迷不滿 。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷足壇巨星梅西訪港未出賽引發球迷不滿 。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔／綜合報導

阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi)近日隨邁阿密國際造訪香港，邁阿密國際預計將在香港、東京等地舉辦國際友誼賽，也讓許多球迷為了一睹梅西踢球英姿，早早買好票準備進場看球。但事情卻不如想像中順利，梅西因為有傷在身，昨(4)日這場邁阿密國際對陣香港隊的友誼賽上，梅西整場坐板凳並未出賽，也引來滿場球迷高喊「主辦方退錢」、「我們要梅西」，就連球隊股東貝克漢也難辭其咎。

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除了梅西未出賽 蘇亞雷斯等好手也板凳待命

這場比賽除了梅西未出賽，就連連蘇亞雷斯（Luis Suarez）、布斯克斯（Sergio Busquets）和艾爾巴（Jordi Alba）等3名一同效力過西甲豪門巴塞隆納的好手，也皆先在板凳待命。直到比賽進行至第60分鐘，布斯克斯、艾爾巴才被換上場，但觀眾想看的仍然是球王梅西，球迷遲遲等不到梅西上場的身影，讓身為邁阿密國際股東之一、英格蘭傳奇球星貝克漢(David Beckham)同樣也遭殃。邁阿密國際主席貝克漢（David Beckham）上台發言時，場上的球迷噓聲不斷，對著貝克漢持續高喊「詐騙」、「退款」，表達心中怒火。

港媒賽後也怒轟梅西，指出他連在比賽中露臉打招呼都不肯，此事件如同葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)不久前在中國深圳行上，未出賽的爭議事件翻版。

繼不久前C羅深圳友誼賽未出賽後 同樣爭議再度上演

當時C羅所屬的艾納斯隊到中國深圳進行友誼賽，主辦方宣稱C羅儘管有傷在身，但仍可以出戰，最後球迷等到的卻是C羅親自宣布不能踢，他對於主辦單位的發言也感到失望。此次C羅的深圳行與梅西的香港行，也讓不少亞洲球迷相當不滿，認為被主辦單位欺騙，不應該有矇騙的意圖，宣稱他們可以出戰，或許退款事小，但沒能親眼看到自己喜愛的球星，在場上奮戰的身影，對於球迷而言才是最失望的。

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