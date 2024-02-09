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10年開出241位億元頭獎！彩券中獎人特徵曝光　有這3大共通點

▲公益彩券第4屆10年發行期間共開出241個億元頭獎，台灣彩券公司也公開這些中獎人的特徵　面貌也有3大共通點。（圖／記者顏真真攝）
▲公益彩券第4屆10年發行期間共開出241個億元頭獎，台灣彩券公司也公開這些中獎人的特徵　面貌也有3大共通點。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

過年買彩券，所謂「一券在手希望無窮」，但到底什麼樣的人較易中大獎？根據台灣彩券公司統計，公益彩券第4屆從2014年至2023年發行期間，共開出241個億元頭獎，其中男性占7成5，生肖以屬羊、猴、星座天秤座及摩羯較多，女性億元得主則以屬猴、天秤座和雙魚座最多，男性有4成血型都是O型，女性以O型及A型最多，而男女億元得主的面貌共同特徵就是額頭高、濃眉及雙眼皮。

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根據台彩統計，公益彩券第4屆發行期間，共開出241注億元頭獎，平均每年產生24位億萬富翁，其中2023年億元頭獎中獎注數達24注，包含大樂透17注和威力彩7注，合計抱走超過78億元的獎金。

台彩根據已回收的236份億元中獎人匿名問卷進行統計，發現男性共179位，女性則為57位，男、女比例約3比1。進一步分析億元頭獎得主的年齡、生肖、星座、血型及面貌特徵，男性億元頭獎中獎人的年齡層以40歲至59歲最多，女性的年齡分布相對來說較為平均，以40歲至69歲為大宗。

▲公益彩券第4屆電腦彩券億元頭獎得主年齡分布。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆億元頭獎得主年齡分布。（圖／台灣彩券公司提供）
至於億元頭獎得主中，男性生肖以屬羊和屬猴的比例較高，女性則以屬猴者最多，屬兔和屬龍者次之；星座部分，男性占比最高的兩大星座分別為天秤座和摩羯座，女性億元頭獎人則為天秤座和雙魚座；血型部分，男性得主中有4成血型為O型，女性億元得主則以O型及A型最多。

▲公益彩券第4屆電腦彩券億元頭獎得主生肖分布。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆億元頭獎得主生肖分布。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆電腦彩券億元頭獎得主星座統計。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆億元頭獎得主星座統計。（圖／台灣彩券公司提供）
就億元中獎人面貌來看，台彩統計發現，男性中獎人傾向為橢圓形臉、大眼睛、大耳、蒜頭鼻，而女性億元中獎人則以圓形臉、長眉、小眼睛、小耳、高鼻、櫻桃小嘴和薄唇為主要特徵。男、女性億元頭獎得主的面貌特徵共通點為額頭高、濃眉以及雙眼皮。

▲第4屆電腦彩券開出241注億元頭獎，而這些中獎人的面貌特徵大公開。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券第4屆億元頭獎面貌特徵。（圖／台灣彩券公司提供）

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