不如拿名牌包！美國年輕世代瘋「末日消費」　買房、成家遙不可及

生醫上半年掀掛牌潮！火星生技今趁封關前興櫃　9業者陸續掛牌

▲火星生技今（5）趁台股封關前興櫃，登錄興櫃參考價6.5元。（圖／火星生技提供）
▲火星生技今（5）趁台股封關前興櫃，登錄興櫃參考價6.5元。（圖／火星生技提供）

記者魏妤庭／台北報導

台股封關在即，生技股再添新兵，以大健康零售為主的火星生技今（5）宣布登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股6.5元，今日午盤來到18.05元。此外，諾貝兒、佑全、國邑、共信-KY、漢達、台新藥、沛爾、向榮以及望隼等9家，也陸續將在上半年掛牌，掀起一陣生醫掛牌潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
火星生技於2021年5月成立，旗下品牌包括TAIZAKU、藥師健生活、inyouso、樹飛雪，客群涵蓋高端男性、健身運動、兒童保健、熟齡女性、美髮、皮膚保養與保健以及寵物保健。火星生技實收資本額1.245億元，發行股數2.49億股，每股面額0.5元。今日興櫃參考價格為每股6.5元，午盤來到18.05元。

除了火星生技外，今年上半年生醫股相當熱鬧，有多家公司陸續在上半年掛牌，其中，知名藥局連鎖通路丁丁連鎖藥局母公司諾貝兒，即將在今（2024）年2月底興櫃轉上櫃。另同是藥局連鎖通路的佑全，則規劃在今年3月底興櫃轉上櫃。佑全截至去年底已有162家店，預計以2倍速度展店，2026年可望達到200家店。

以藥物開發為主的公司，包含國邑、共信-KY、漢達、台新藥。去年6月授權新劑型藥L606給Liquidia公司、簽約金及里程碑金合計高達2.25億美元的國邑，預計3月下旬上櫃。共信則是2月1日通過上櫃審議會准許上櫃，該公司以全新藥物研發為主，而其研發治療中央型肺癌氣管阻塞的新藥PTS302去年在中國銷售後，目標今年轉盈。

漢達去年以胃食道逆流HND-002及多發性硬化症HND-020等2項學名藥，帶動業績大幅成長，並在12月27日向櫃買中心提出上櫃申請，外界預估今年第二季可望由興櫃轉上櫃。台新藥則去年12月下旬取得經濟部科技事業核准函後，提出上市申請，目標是今年中旬由興櫃轉上市。另其眼部術後發炎及止痛新藥APP13007，期待在今年3月取得美國藥證。

而以細胞治療為主的沛爾、向榮，皆已通過證交所核准創新板上市。沛爾生醫首項CAR-T細胞產品PL001將啟動二期臨床，力拼本土第一件上市的CAR-T產品，目前已確定3月上旬掛牌，向榮生技是國內少數細胞新藥已進入三期臨床試驗的公司，目標在今年3、4月興櫃轉創新板上市。

以研發軟式隱形眼鏡的望隼，去年11月下旬通過證交所上市審議，目標掛牌時間在今年6月前，也是繼精華、晶碩、亨泰光、視陽後等掛牌的隱形眼鏡族群新兵。

台積電熊本廠24日開幕！傳張忠謀出席見證　年底量產之首座海外廠

華為重回中國手機銷冠！「秘密武器」折疊機熱議　軸承雙雄股價飆

台股封關日早盤萬八失守　台積電撐盤！泛神盾集團強勢攻高

不只小朋友！鴻海老吾老以及人之老　劉揚偉：打造養身照護中心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞