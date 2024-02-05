生醫上半年掀掛牌潮！火星生技今趁封關前興櫃　9業者陸續掛牌

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除了火星生技外，今年上半年生醫股相當熱鬧，有多家公司陸續在上半年掛牌，其中，知名藥局連鎖通路丁丁連鎖藥局母公司諾貝兒，即將在今（2024）年2月底興櫃轉上櫃。另同是藥局連鎖通路的佑全，則規劃在今年3月底興櫃轉上櫃。佑全截至去年底已有162家店，預計以2倍速度展店，2026年可望達到200家店。
以藥物開發為主的公司，包含國邑、共信-KY、漢達、台新藥。去年6月授權新劑型藥L606給Liquidia公司、簽約金及里程碑金合計高達2.25億美元的國邑，預計3月下旬上櫃。共信則是2月1日通過上櫃審議會准許上櫃，該公司以全新藥物研發為主，而其研發治療中央型肺癌氣管阻塞的新藥PTS302去年在中國銷售後，目標今年轉盈。
漢達去年以胃食道逆流HND-002及多發性硬化症HND-020等2項學名藥，帶動業績大幅成長，並在12月27日向櫃買中心提出上櫃申請，外界預估今年第二季可望由興櫃轉上櫃。台新藥則去年12月下旬取得經濟部科技事業核准函後，提出上市申請，目標是今年中旬由興櫃轉上市。另其眼部術後發炎及止痛新藥APP13007，期待在今年3月取得美國藥證。
而以細胞治療為主的沛爾、向榮，皆已通過證交所核准創新板上市。沛爾生醫首項CAR-T細胞產品PL001將啟動二期臨床，力拼本土第一件上市的CAR-T產品，目前已確定3月上旬掛牌，向榮生技是國內少數細胞新藥已進入三期臨床試驗的公司，目標在今年3、4月興櫃轉創新板上市。
以研發軟式隱形眼鏡的望隼，去年11月下旬通過證交所上市審議，目標掛牌時間在今年6月前，也是繼精華、晶碩、亨泰光、視陽後等掛牌的隱形眼鏡族群新兵。